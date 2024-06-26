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涉貪汙罪 新埤2任鄉長被訴

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導

屏東縣新埤鄉長潘和源涉貪汙案，涉違反人員進用，檢方昨起訴並建請從重量刑，移審法院後，法院裁定30萬元交保。記者劉星君／翻攝
屏東縣新埤鄉長潘和源涉貪汙案，涉違反人員進用，檢方昨起訴並建請從重量刑，移審法院後，法院裁定30萬元交保。記者劉星君／翻攝
屏東縣新埤鄉前鄉長林志成、現任鄉長潘和源任內涉違反人員進用規定，用不符機要薦任課員何男、潘男，以臨時人員擔任薦任課員工作，讓符合資格的陳男為機要薦任課員，卻從事文書、清潔工作，何男、潘男從中領取差額薪資。屏檢昨偵結，林志成、潘和源共6人依違反貪汙治罪條例罪嫌起訴，林、潘都否認，檢方認為兩人毫無悔意，建請法院從重量刑。

檢方偵辦期間，林志成20萬元交保，林志成昨喊冤說，他是民選鄉長，不了解公務人員進用規定，沒拿半毛錢，此為行政瑕疵，只能尊重司法勇敢面對；潘和源昨天移審屏東地院，法院裁定30萬元交保，記者聯絡潘電話不通，無法取得潘的回應。

檢方指出，林志成進用同學何男當機要課員，但依各機關機要人員進用辦法規定，何資格不符，僅能以臨時人員聘用。陳男因資格符合，進用為薦任課員，機要課員薪資3萬7千元至3萬9千元，臨時人員薪資每月2萬3800元。

起訴書指出，陳男每月薪資入帳，將薪資差額1萬3千元朋分給何男，剩餘薪資差額3千元留為配合詐領薪資報酬，年終與考績獎金的分配則是陳男與何男領取年終獎金相加後平分，臨時人員無考績獎金，陳男將所領考績獎金與何男平分。

潘和源當選鄉長後，聘用潘姓男子為機要課員，潘男資格不符，潘和源竟如法炮製前鄉長手法，潘男分得25萬4500元，陳男分得13萬3900元。檢方指出，陳男、何男主動繳回犯罪所得，若潘男在法院審理終結前，將犯罪所得繳回，均請依貪汙治罪條例規定，減輕其刑。

考績 薪資 鄉長

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