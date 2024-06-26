5人闖世新徵人「初入八大」 裁定不罰

世新大學示意圖。圖與本案無關。圖／聯合報系資料照片 五名男子涉進入世新大學教室留言「初入八大」，留下ＩＧ帳號招募女學生加入八大行業，影片還上傳社群平台，被警方依違反社會秩序維護法移送裁處；台北地方法院認為五人沒有影響校園秩序，且文字屬徵人廣告，「八大」一詞不必然涉及違法，裁定不罰。台北市警文山一警分局昨表示尊重法院裁定，收到裁定書後研議是否抗告。

警方表示，八大行業進入校園招募影響社會觀感，家長認為應有所處理。法界人士也認為，五人行為雖沒達到干擾場所安寧秩序程度，但擔心此裁定一出，恐讓八大行業人士認為可以大剌剌進校園「徵才」。

五人今年四月進入世新大學傳播大樓教室白板寫「初入八大」等字句，又於校內隨機騷擾女學生。網友轉傳影片到社群平台，以「八大猴子入侵校園世新大學」為標題，表示「八大猴子都這麼囂張的喔、學校處理嗎」等語，警方認定五人違反社秩法藉端滋擾規定，移請法院裁處。

法院認為，五人確實進入校園、留言、拍影片，並在廣場前與女學生說話、開車載女學生離開學校等，其中二人坦承是為了招募學生從事酒店公關；但沒有喧嘩、吵鬧或使用暴力，難認定有造成校園混亂、影響秩序狀況。

裁定指出，招募文字屬於徵人廣告，「八大」只是特定行業代稱，不必然涉及不法，無法認定有影響校園秩序，裁定均不罰。