違反人員進用薪資挪移…新埤鄉長涉貪起訴 法院30萬交保
屏東縣新埤鄉前任鄉長林志成、現任鄉長潘和源，兩人任內時違反人員進用，用不符機要薦任課員何男、潘男，以臨時人員擔任薦任課員工作，讓符合資格陳男為機要薦任課員卻從事文書、清潔工作，何男、潘男從中領取差額薪資。屏檢昨偵結，前任鄉長林志成、現任鄉長潘和源共6人依違反貪汙治罪條例起訴，潘男收押今移審屏東地院，法院開庭裁定潘和源30萬元交保，限制住居。
檢方偵辦期間，林志成20萬元交保，林志成喊冤說，他是民選鄉長，不了解公務人員進用規定，從頭到尾他半毛錢都沒拿到，這是行政方面瑕疵，現在只能尊重司法，勇敢面對。潘和源收押，檢方今起訴後移審屏東地院，法院下午4點半開庭，傍晚開庭結束，裁定潘和源30萬元交保，限制住居。
屏檢起訴指出，林志成、潘和源身為民選地方自治團體首長，本應恪盡職守，並遵守國家法令，卻濫用鄉長人事任用及調度權限，恣意以上開職務調換、薪資補貼詐取公款及圖他人私利，實屬不該，且迄今全盤否認，毫無悔意，犯後態度不佳，均請從重量刑，以昭炯誡。
新埤鄉長潘和源還設違反選罷法，以無黨籍參選鄉長，卻製作「全力支持民主進步黨唯一提名」文宣懸掛，一審屏東地院判無罪，上訴高等法院高雄分院審理後逆轉，改判8個月徒刑，可上訴。
新埤鄉現由縣府派任代理鄉長吳志江，法院裁定潘和源30萬元交保後，潘和源可向縣府申請復職。
屏東縣新埤鄉長接連出事，前前鄉長何耀榮任內浮報加班費遭法院判刑，前鄉長林志成、現任鄉長潘和源濫用人事，調換薪資手法乾坤大挪移，接連出事，地方嘆，法治觀念太薄弱。
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