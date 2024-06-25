遭爆打特權疫苗怒告「這3人」 林秉樞開庭自稱一介平民

台北市立聯合醫院主任侯君穎翻拍前立委高嘉瑜前男友林秉樞接種疫苗紀錄，傳給立委陳菁徽，再流給媒體人朱凱翔爆料林打「特權疫苗」，林秉樞提告侯女、陳女、朱違反個人資料保護法等罪；台北地方法院今開庭，林秉樞表示自己是「一介布衣平民」，並認為3人犯後態度不佳，應從重量刑，合議庭定8月13日宣判。

陳菁徽庭後受訪指出，她此舉是基於公共利益，揭發違法施打疫苗的行為，並非針對林秉樞個人的權益，世界各國都已經制定很先進、符合普世價值的吹哨者保護法，因此她對自己的清白有信心，也對法院判決有期待。

陳菁徽說，當時的政務官是在立委質詢時，為了林秉樞公然地說謊，所以她相信這並非是「一介平民」可以達成的，且林秉樞也攜帶大量親友違法施打特權疫苗，這在其他案判決或新聞中可以看到。

朱凱翔庭後表示，他依舊是維持無罪答辯，為何陳時中當時在立法院朝野協商時，公開幫林秉樞說謊，這是大家不能理解的，再者林秉樞在後續案件揭露後，可以發現林在好心肝特權疫苗事件時，就已經跟禾馨診所交換條件。

他說，林秉樞幫診所找疫苗，禾馨幫林送去的人施打疫苗，這些都是被證實的，可見林就是一個特權疫苗的慣犯，他不曉得揭露這件事情，為何是他們應該要受懲罰，而不是處理特權疫苗的人？

林秉樞提告的3人，侯君穎是衛生署前署長侯勝茂的女兒、陳菁徽是前立委黃昭順的女兒、朱凱翔是知名主播吳宇舒丈夫。2021年12月13日，朱凱翔在臉書「不演了新聞台」，爆料林秉樞「喬」疫苗，公布林打疫苗紀錄，衛福部調查發現資訊來自侯君穎，侯翻拍聯醫系統傳給陳菁徽，陳再外流給朱凱翔，侯、陳、朱被訴。

台北地院今開庭，林秉樞指出，朱凱翔等人「把我講的太偉大，我不是出將入相的大名人，我只是一介布衣平民」；林秉樞律師認為，陳菁徽、朱凱翔從未提出和解方案，犯後態度不佳，請法院從重量刑。侯君穎則已和林秉樞達成和解，侯女律師指出，請求法院從輕量刑。

朱凱翔庭上指出，林秉樞曾經PO出和陳時中的合照，懷疑林因高嘉瑜而與陳時中關係匪淺，林當時不符合施打疫苗的資格，陳卻為林說謊，他認為自身揭露的事項與公共利益有莫大關係。