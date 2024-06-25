3軍事情報軍官詐千萬經費 主嫌判刑計15年2月

蘇姓男子等3名國防部軍事情報機關軍官，涉嫌以不實情資詐取共1633萬餘元經費。士林地院今天判處蘇男共15年2月徒刑，江女5年11月徒刑、徐男2年8月徒刑。可上訴。

士林地方法院發布新聞資料指出，3名被告均坦承不諱，審酌被告3人當時均是軍事情報機關軍官，深知情報工作執行應兼顧國家安全及人民權益保障，且3人擔任軍職均逾15餘年，竟為貪圖個人私利犯罪。

士院指出，蘇姓軍官夥同江姓、徐姓軍官利用職務機會，及情報工作監督、查核不易等特性，提報不實情協人員來報情資以詐取財物，嚴重損及國家安全及民心士氣，敗壞軍紀、戕害軍譽而犯此重罪，應予以嚴懲。

承審合議庭考量，蘇姓軍官等3人犯後尚能知錯認罪，並均自動繳交全部所得財物，考量3人犯罪動機、目的、手段、分工、所詐得金額多寡，分別論罪量刑。

新聞資料指出，蘇男犯貪污治罪條例利用職務機會詐取財物罪，各2罪，各判處有期徒刑5年10月、4年2月，行使偽造私文書罪判刑3年6月，詐欺取財罪判刑1年8月。江女判刑5年11月，褫奪公權5年；徐男判刑2年8月，褫奪公權2年。

士院指出，因蘇男另案尚於高院審理中，宜待本案及另案均判決確定，再由最後判決確定的對應檢察署聲請定應執行刑。

此外，蘇男、江女、徐男犯罪所得分別為1053萬餘元、569萬餘元、10萬餘元，均已繳交在案，法院依法宣告沒收。

另方面，蘇姓軍官先前與國防部軍事情報局蘇姓女上校詐領情報獎金，一審士林地方法院判決蘇女7年徒刑，褫奪公權6年，自動繳回新台幣85萬多元沒收；蘇男6年徒刑，褫奪公權5年，自動繳回1014萬多元沒收。此案上訴台灣高等法院中。