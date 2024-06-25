快訊

守宮放壽司盤恐罰業者…為何不罰女大生？衛生局曝原因

6天後才報失蹤…男健行3小時卻迷路10天 每日靠「做1事」驚險求生

外交部將俞大㵢購物清單列「密件」 黃國昌：哪門子機密

3軍事情報軍官詐千萬經費 主嫌判刑計15年2月

中央社／ 台北25日電

蘇姓男子等3名國防部軍事情報機關軍官，涉嫌以不實情資詐取共1633萬餘元經費。士林地院今天判處蘇男共15年2月徒刑，江女5年11月徒刑、徐男2年8月徒刑。可上訴。

士林地方法院發布新聞資料指出，3名被告均坦承不諱，審酌被告3人當時均是軍事情報機關軍官，深知情報工作執行應兼顧國家安全及人民權益保障，且3人擔任軍職均逾15餘年，竟為貪圖個人私利犯罪。

士院指出，蘇姓軍官夥同江姓、徐姓軍官利用職務機會，及情報工作監督、查核不易等特性，提報不實情協人員來報情資以詐取財物，嚴重損及國家安全及民心士氣，敗壞軍紀、戕害軍譽而犯此重罪，應予以嚴懲。

承審合議庭考量，蘇姓軍官等3人犯後尚能知錯認罪，並均自動繳交全部所得財物，考量3人犯罪動機、目的、手段、分工、所詐得金額多寡，分別論罪量刑。

新聞資料指出，蘇男犯貪污治罪條例利用職務機會詐取財物罪，各2罪，各判處有期徒刑5年10月、4年2月，行使偽造私文書罪判刑3年6月，詐欺取財罪判刑1年8月。江女判刑5年11月，褫奪公權5年；徐男判刑2年8月，褫奪公權2年。

士院指出，因蘇男另案尚於高院審理中，宜待本案及另案均判決確定，再由最後判決確定的對應檢察署聲請定應執行刑。

此外，蘇男、江女、徐男犯罪所得分別為1053萬餘元、569萬餘元、10萬餘元，均已繳交在案，法院依法宣告沒收。

另方面，蘇姓軍官先前與國防部軍事情報局蘇姓女上校詐領情報獎金，一審士林地方法院判決蘇女7年徒刑，褫奪公權6年，自動繳回新台幣85萬多元沒收；蘇男6年徒刑，褫奪公權5年，自動繳回1014萬多元沒收。此案上訴台灣高等法院中。

國防部 情資

延伸閱讀

台南新化白骨情殺命案 兩凶手判無期理由出爐

軍情局軍官假情資詐領千萬獎金 傳授作弊秘訣…貪汙罪判刑

獨／文化部前科長索賄857萬 二審今駁上訴…貪官下場判3年8月

陳水扁洗錢免訴！北檢三堂會審後提上訴：憂「破窗效應」另3案下場一樣

相關新聞

東洋藥品採購BNT爆內線交易 時任總座翻供稱三方會議無結果

東洋藥品時任總經理施俊良等12人，遭控洽談德國BNT疫苗內線交易，不法所得計413萬元。士林地方法院今開庭，施翻供否認內...

批謝國樑為罷免閃躲 NET：應為強盜案轉列偵字向市民道歉

基隆東岸商場接管爭議主富公司（NET）控告市長謝國樑強盜等五罪，地檢署已從他字案轉為偵字案，NET委任律師陳義文今天下午...

違反人員進用薪資挪移…新埤鄉長涉貪起訴 法院30萬交保

屏東縣新埤鄉前任鄉長林志成、現任鄉長潘和源，兩人任內時違反人員進用，用不符機要薦任課員何男、潘男，以臨時人員擔任薦任課員...

漠視民眾澄清非通緝犯…三重警噴髒話暴力壓制 下場出爐

新北市三重分局永福派出所員警翁定裕，2022年9月間執勤時，將男子黃連順誤認為通緝犯，在未出示身分下，無視黃男抗議予以...

女警肇事挨告還提不明診斷書反告騎士傷害 法院認定誣告判刑4月

台北市警局士林分局警備隊柳姓女警2年前駕車執勤時碰撞王姓機車騎士成傷，以6600元和解後酸言酸語，還據不明診斷書提告騎士...

遭爆打特權疫苗怒告「這3人」 林秉樞開庭自稱一介平民

台北市立聯合醫院主任侯君穎翻拍前立委高嘉瑜前男友林秉樞接種疫苗紀錄，傳給立委陳菁徽，再流給媒體人朱凱翔爆料林打「特權疫苗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。