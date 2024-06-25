批謝國樑為罷免閃躲 NET：應為強盜案轉列偵字向市民道歉

基隆東岸商場接管爭議主富公司（NET）控告市長謝國樑強盜等五罪，地檢署已從他字案轉為偵字案，NET委任律師陳義文今天下午說明，轉為偵字案顯示，案情可能進行到涉及特定人士、特定犯罪情節，籲謝國樑破門當天做了什麼指示，自己出來說清楚，不要再因罷免閃躲，應向基隆鄉親道歉。

東岸商場前營運商大日公司因產權糾紛向基隆市府提起民事訴訟，請求支付東岸商場2至4樓增建費5千萬，基隆地院於21日判大日敗訴。陳義文先澄清，國民黨、基隆市政府以大日敗訴混淆視聽，但NET與大日訴訟案完全無關，謝國樑似乎對罷免感到心虛，藉由大日敗訴模糊焦點。東岸商場2到4樓由NET獨力出資興建，將繼續捍衛自身權益，目前相關訴訟仍在進行中。

陳義文說，謝國樑在2月1日違法動用警力破門的強盜罪嫌，案件轉為「偵」字案，意義是案情可能進行到涉及特定人士、特定犯罪情節，籲謝國樑破門當天做了什麼指示，下了什麼命令，自己出來說清楚，不要再閃躲，浪費司法資源。

陳義文指出，謝國樑一再將罷免行動歸咎於政黨惡鬥，無視決策錯誤與市政缺失，市府及國民黨試圖連結前朝弊案，顯見謝國樑對於近期罷免行動感到心虛、恐懼，才要藉由混淆視聽遂行政治目的，企圖以政治口水，模糊淡化謝國樑的強盜行為。

陳義文表示，謝國樑上任不到兩年，施政滿意度全國最低，頭頂名校法學碩士光環卻陷入違法強盜、竊占、強制、毀損、侵入住居以及貪汙治罪圖利特定廠商情事，使基隆人蒙羞、光榮感盡失，實應向基隆鄉親道歉。他向謝國樑喊話，成為被告、被判有罪沒什麼大不了，要勇敢承認2月1日的決策錯誤，別再神隱。