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東洋藥品採購BNT爆內線交易 時任總座翻供稱三方會議無結果

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

東洋藥品時任總經理施俊良等12人，遭控洽談德國BNT疫苗內線交易，不法所得計413萬元。士林地方法院今開庭，施翻供否認內線交易，他的律師稱，檢方誤會重大消息明確點，當時與上海復星、BNT的三方會議「不歡而散」，「recap」不是指討論的結果，而是「回顧、摘要說明」，會議沒有結果。

士林地院今開庭，施俊良、屈志源、謝朝中否認犯罪，呂子煒認罪。施的辯護人稱，2020年10月3日上午8時許，林姓員工寄給上海復星的郵件，請求東洋取得BNT授權，郵件是寄給承辦人員，不是BNT公司，內容沒有認定取得BNT授權書。

辯護人稱，東洋、上海復星、BNT公司的三方會議中，BNT認為已授權給上海復星了，不能重複授權，但東洋認為沒有授權不能協商，當時是「不歡而散」，因此檢方起訴認定的重大消息明確點，應屬誤會。施的辯護人當庭說文解字，他稱，交易分析意見書中提到的英文單字「recap」不是指討論的結果，這是指「回顧昨日三方會議討論，或昨日三方會議討論摘要說明」，當時的會議根本沒有結果。

屈志源辯護人稱，他知悉的消息內容，與東洋實際公告不同，不會影響投資人決定，且屈指示謝買入東洋股票，非禁止交易期間。屈在2020年7月8月間交付謝1千萬元，讓他買股，目的是「保護私房錢」，非專買東洋股票。

謝朝中今無罪答辯，他稱，他長期都買賣東洋股票，也出借女兒的證券帳戶屈使用，他因主管機關的訊息不利東洋，股價一直跌才賣掉，真的不知道內線交易，請求判處無罪。全案8月20日下午3點30分續開庭。

士檢調查，當時東洋疫苗採購過程，上海復星公司要求採購數量為1千萬劑，但衛福部只願採購2百萬劑疫苗，授權案破局。施俊良時任授權案主要負責人，參與知悉疫苗採購重大消息，屈志源則在授權案中擔任東洋、上海復星公司及疾管署三方主要聯繫窗口，2人在獲悉重大消息後，施透過呂，買權證200萬單位獲利115萬餘元，屈透過謝不法獲利164萬餘元，加上其他員工朋友等，12人共濟不法獲利413萬餘元。

時任副總經理屈志源。記者蕭雅娟／攝影
時任副總經理屈志源。記者蕭雅娟／攝影
時任東洋藥品總經理施俊良，涉內線交易案。記者蕭雅娟／攝影
時任東洋藥品總經理施俊良，涉內線交易案。記者蕭雅娟／攝影
謝朝中（中）涉東洋藥品內線交易案，今出庭無罪答辯。記者蕭雅娟／攝影
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BNT 上海 內線交易 疫苗

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