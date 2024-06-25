警察執法違法濫權 司改會籲警政署：加強教育、檢討績效制度

新北市三重分局永福派出所員警翁定裕，前年誤認男子黃連順為通緝犯，強行逮捕、壓制下，造成黃男受傷，遭新北地方法院依公務員假借職務上之權力、機會故意犯加重傷害及強制罪，各判刑5月、拘役10日。民間司法改革基金會對此表示，這起事件凸顯警察長期違法濫權的制度性問題，呼籲警政署未來應加強警察的法律遵守教育，並檢討以績效為導向的系統性問題，也希望檢方不要再上訴。

黃連順在宣判後表示，他非常感謝替他打官司的黃泓勝律師及司改會，也感謝法官明察秋毫還他清白，以一個被打成重傷的被害人，還要被違法濫權的警察提告傷害，對他來講真的是一個人生最大的汙點。受傷後，原本自己平常喜歡彈鋼琴和彈吉他，但左手經過被手銬、戒具緊銬和用力踩捏後，現在左手會有點麻，無法回到以前的水準，但老天有眼還讓他可以過正常的生活。

民間司改會指出，從當時黃男被捕的路口監視器畫面，以及路人側錄影像中可清楚發現，當時翁姓員警和同行的江姓員警，在盤查時未依警察職權行使法身著制服或出示相關證件，以證明自己警察身分，也未依法給予黃男拒絕的機會，便強行以暴力進行逮捕和壓制。

近年來，民間司改會不斷接獲民眾申訴警察濫權執法、違法盤查等情事，問題或許來自未盡完善的教育訓練和不合理的績效制度。這次三重警察毆打黃男，警方違法在先卻不思檢討，反對受害民眾提出傷害告訴，凸顯員警教育訓練不足且無反省能力。