王鴻薇爆料免費住5千萬豪宅 潘孟安提告親出庭轟「居心叵測」

立法委員王鴻薇爆料總統府秘書長潘孟安擔任賴清德競選總幹事北上輔選期間，入住力能能源科技董事長楊宗名下價值5千萬豪宅「力麒御品」，潘提民事訴訟求償150萬元，並要求刪除臉書相關貼文和網址；台北地方法院今開庭，潘孟安親自出庭再轟王鴻薇「居心叵測」，企圖影響選舉結果，法院定7月23日宣判。

潘孟安庭上指出，他為何會提起訴訟、「以訟止謗」，因王鴻薇記者會一再質疑他接受財團供養，並讓記者24小時一再地跟拍他，他雖然認為公眾人物必須要受嚴謹監督，但此舉太過分，無所不用其極，且王鴻薇開記者會的時間點，企圖影響選舉結果，「居心叵測」。

他說，王鴻薇不斷要求他提出租約，應該是要求指控者提出證據，怎麼會反過來要求受汙衊者提出證據？況且他提出租約並澄清後，王鴻薇仍一而再再而三誹謗他，且他表明要提告之後，王鴻薇還在臉書嗆聲「多少人告她都敗訴」，他認為王鴻薇「不是揭弊，而是汙衊」。

潘孟安表示，他在恆春純樸的地方耕耘30年，務實地靠服務建立口碑，贏得鄉親的支持，他擔任屏東縣長8年任內，縣府同仁沒有任何風紀問題，可證他的清廉，卻被一場選舉、被王鴻薇以「看圖說故事」的方式汙衊。

他說，他為了個人的清譽而提告，每次開庭都盡量親自出庭據理力爭，希望法院能以正視聽，他主要目的不是求償，而是透過訴訟方式讓惡質文化適可而止。

潘孟安委任律師指出，王鴻薇2023年12月4日上午10時開記者會，潘孟安同日11時提出租約、繳款證明反駁，但王鴻薇同日下午1點半、4點接續在臉書粉絲專頁誹謗潘孟安接受建商集團老闆提供豪宅居住、接受財團供養，王鴻薇既然在爆料前已得知力麒建設回應不認識潘孟安，也得知潘孟安是租的房屋，仍持續發表不實言論誹謗，顯見王鴻薇的言論明顯是故意為之。

王鴻薇委任律師認為，王鴻薇爆料事項就是只潘孟安與力能公司董事長楊宗有所勾結，事前縱然得知楊宗回應不認識潘，但王鴻薇身為立委仍合理懷疑楊宗迴護潘孟安，而決定開記者會爆料，屬於合理發表言論。