漠視民眾澄清非通緝犯…三重警噴髒話暴力壓制 下場出爐

新北市三重分局永福派出所員警翁定裕，2022年9月間執勤時，將男子黃連順誤認為通緝犯，在未出示身分下，無視黃男抗議予以逮捕並濫行暴力壓制，造成黃男手部受傷，雙方互控傷害。新北地方法院今依公務員假借職務上之權力、機會故意犯加重傷害、強制罪，各判處翁員徒刑5月、拘役10日；拘役部分得易科罰金。

今天到場聲援黃連順的民間司法改革基金會指出，當時黃男走出家門，翁姓員警立即上前搭上黃男肩膀，以髒話辱罵並對黃男進行壓制，在黃男已被壓制下，還要求同事對其雙眼噴灑數次辣椒水。過程中，黃男多次高喊「你們認錯人」、「身分證在口袋」等，蔡員均置之不理，也未進行身分確認。

直到後來其他到場員警告知，黃男並非警方原本鎖定查緝的通緝犯，翁員仍堅持將滿身傷痕的黃男雙手雙腳上銬帶回警局，事後更對黃姓民眾提出傷害告訴，黃男於是也對蔡員提出傷害告訴。