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新竹橋樑造假驗收 健行科大前教授陳明正判6月刑定讞

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

健行科技大學前教授陳明正開設「萬喬豐工程技術顧問公司」，承攬新竹縣政府橋樑檢測標案時，授意讓黃姓學生以其他公司照片裁切後上傳，再向縣府辦理驗收3座橋樑。新竹地院認為橋樑檢測牽涉到公共安全，陳身為教授卻便宜行事，依行使業務登載不實文書罪判刑6月，得易科罰金；台灣高等法院今駁回陳上訴定讞。

陳明正開設萬喬豐公司時為健行科大教授，公司辦公地點即設於校內，另名黃姓大學生應聘該校研究助理，實質在公司擔任橋樑檢測員。

新竹地院調查，萬喬豐公司承攬「新竹縣政府橋樑基本資料建置及安全檢測評估案」時，陳指示黃於2018年8月在第二代橋樑管理系統上，虛偽登錄公司有派員到新豐鄉太和橋、後湖橋、瑞光橋等3座橋梁檢測並逐一拍攝，但實際上卻將其他公司在2016年拍攝的照片分別裁切後，製成56張照片檔案充作公司派員到現場拍攝。

陳明正事後拿著報告向新竹縣政府辦理驗收，新竹地檢署指揮新竹縣調查站移送偵辦。黃坦承犯案，供出是陳明正授意，但陳矢口否認，辯稱資料作假對他沒有好處，自己不需冒這麼大的風險指使黃使用舊照片替代，而是檢測時黃沒到現場，為了向他領取檢測費用而逕以舊照片替代，且他與黃有嫌隙，自己也是受害人。

一審不採信陳明正辯詞，考量陳明正身為教授，橋樑檢測更牽涉到公共安全，竟不思以正當方式完成，惡性不輕，判陳判6月、黃4月徒刑，皆得易科罰金。黃緩刑2年，支付公庫8萬元。

陳不服一審判決，上訴高院，主張黃的證詞不可信，有設詞誣陷動機，且本案沒有時間急迫性得造假上傳。

高院認為黃在一審的證述明確，依服務契約約定，期中報告書繳交期限為2018年9月6日，黃上傳不實照片的日期為8月10日、25日、26日、27日，與萬喬豐公司提送期中報告書的截止日期相接近，若非陳指示黃應於期限內完成工作，黃沒必要擅自以他案照片充當本案橋樑照片上傳。

高院認為一審已說明陳明正有共同行使業務登載不實文書犯行，也說明他辯詞不可採的理由，沒有違背論理、經驗法則，量處6月得易科罰金之刑妥適，陳上訴無理，駁回確定。

健行科技大學前教授陳明正開設「萬喬豐工程技術顧問公司」，承攬新竹縣政府橋樑檢測標案時，授意讓黃姓學生以其他公司照片裁切後上傳，再向縣府辦理驗收3座橋樑。一審依行使業務登載不實文書罪判陳刑6得易科罰金之刑，台灣高等法院今駁回陳上訴定讞。記者王宏舜／攝影
健行科技大學前教授陳明正開設「萬喬豐工程技術顧問公司」，承攬新竹縣政府橋樑檢測標案時，授意讓黃姓學生以其他公司照片裁切後上傳，再向縣府辦理驗收3座橋樑。一審依行使業務登載不實文書罪判陳刑6得易科罰金之刑，台灣高等法院今駁回陳上訴定讞。記者王宏舜／攝影

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