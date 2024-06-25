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「林口阿姨」二審無罪 議員蔡淑君：感謝正義沒遲到

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導

有林口阿姨之稱的國民黨新北議員蔡淑君因協助選區內社區鋪設地坪、修剪周邊公園樹木，遭控嫌賄選。新北地院認為蔡捐助行為不足以動搖社區住戶投票意向，一審判無罪，檢方上訴，台灣高等法院今駁回檢方上訴。蔡淑君說，身為民代為社區民眾服務天經地義，感謝正義沒有遲到。

檢方起訴指蔡於2022年8月15日起至8月31日期間，免費為林口區國宅「台北新都社區」鋪設北哨口地坪，並在社區內電梯張貼相關照片，由里長在公布欄張貼她贊助的公告。檢方認為行為增加選民支持度，影響該社區約2千餘人投票意願，違反選罷法。不過蔡淑君主張，社區哨口地坪屬於開放空間，供不特定人使用，與賄選無對價性，她並未賄選。

新北地院認為該行為不足以影響或動搖住戶投票意向，判蔡淑君無罪。檢方上訴，但高院刑事庭認為一審認事用法無違誤，今維持原判。由於一、二審皆無罪，蔡淑君有望無罪定讞。

蔡淑君說，她身為民代為社區民眾服務天經地義，感謝正義沒有遲到「公理還在心中一分不少！」

有林口阿姨之稱的國民黨新北議員蔡淑君遭檢方起訴賄選，今二審判無罪。圖／蔡淑君提供
有林口阿姨之稱的國民黨新北議員蔡淑君遭檢方起訴賄選，今二審判無罪。圖／蔡淑君提供

投票 新北 賄選

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