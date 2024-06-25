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台南新化白骨情殺命案 兩凶手判無期理由出爐

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南新化白骨情殺命案今天宣判，國民法官法庭認為，被告王元平用撞球桿毆打陳姓女被害人，造成她負傷倒地無法移動後，在當下及隔日都有用手機以視訊方式，讓王澤濬查看陳女情況。2人在知道她無法求救，又不提供任何可以救助的機會下，仍共同決意將她丟在原地，放任她死亡，2人有不確定的殺人犯意聯絡與行為分擔等理由，依共同殺人罪，判處凶手王澤濬、王元平各無期徒刑，褫奪公權終身。

國民法官法庭量刑理由，包括王澤濬自己認為被害人曾劈腿，竟在分手後2個月與她人正在交往期間，仍然對被害人心生不滿，夥同被告王元平設局被害人，王元平與被害人並無仇恨，僅是基於為朋友出氣的動機，竟然答應替被告王澤濬教訓被害人，並自台中將被害人載往台南新化山區。

王元平拿撞球桿下重手教訓完被害人後，被告2人都清楚知道被害人負傷倒地無法行動，且手機已經被收走，處在孤立無援、沒有求救機會的情況下，仍一同決意將被害人丟在人煙罕至的地方，導致被害人發生死亡的結果。

被害人在人生最後的時間孤獨一人面對生命的黑暗，身心都承受一般人難以想像的恐懼與痛苦，最終在斷絕求救可能的絕望中死去，客死異鄉曝屍荒野，國民法官法庭認為2人犯案手段非常殘忍，侵害生命法益的情節重大，帶給家屬無可磨滅的巨大傷痛，家庭喪失精神寄託從此破碎。

王澤濬、王元平2人在法院的審理過程中，說法為了合理化自己的行為或者逃避自己的責任，並沒有坦然面對自己的過錯，絲毫感受不到被告2人誠心悔改，他們對被害人生命消逝的結果仍抱持著漠視、漠然，與我無關的態度。

國民法官法庭認為，從案發到審理過程中，已經給了被告2人很多的機會去面對所造成的錯誤，但是他們仍然選擇對自己的行為掩飾狡辯，也從來沒有主動向家屬表示過歉意、賠償損害，國民法官法庭感受不到他們有一絲絲的悔意，犯後態度完全沒有辦法對他們做有利的考量。綜合這些理由，國民法官法庭判處2人無期徒刑的刑度，宣告褫奪公權終身。

台南新化白骨情殺命案，國民法官參審今天宣判，兩凶手被判處無期徒刑。圖／本報資料照。
台南新化白骨情殺命案，國民法官參審今天宣判，兩凶手被判處無期徒刑。圖／本報資料照。

國民法官 殺人

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