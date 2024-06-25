快訊

連6降！蛋價再降2元「創近3年新低」 蛋商公會：下周應不會再降

柯文哲批賴總統背信棄義 總統府：逾越憲法帶頭造謠

獨／元大證券高層新布局 王義明升副董、郭明正接總經理

聽新聞
test
0:00 / 0:00

未戴口罩遭店員勸 紙雕師砍13刀死刑變無期還能再減？鑑定醫師離職了

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

紙雕師蔣嘉凱因上超商未戴口罩遭蔡姓店員規勸，蔣刺殺蔡13刀致死，他稱服藥無意識、不知為何行凶，桃園地院依殺人罪判死刑，但台灣高等法院認為蔣因藥物濫用而減低辨識能力，戒掉濫用藥物就無再犯、危害公共之虞，改判無期徒刑。最高法院質疑二審理由不備，撤銷、發回，因羈押期7月1日屆滿，更一審今開訊問庭，蔣對續押與否無意見。

蔣嘉凱2021年11月21日凌晨到龜山住家附近超商買東西，因未依規定戴口罩，蔡姓店員拒絕結帳，蔣返家拿口罩，結完帳就將口罩甩向蔡。詎料，蔣仍不甘心，變裝後又走回超商，招手示意蔡到超商外談判，見人靠近就拿預藏的彎刀朝對方攻擊。

超商監視器畫面顯示，蔡被蔣從店外追到店內，兩人又從店內扭打到店外，超商裡外血跡斑斑，後來蔡奪過彎刀丟給路過的目擊者，央求目擊者報案後就不支倒地，而蔣則是蹲坐一旁觀看，直到警方到場才跪地高舉雙手就犯。蔣對警察說「只有3公分死不了，沒死吧，真可惜」。

蔣嘉凱辯有精神疾病，案發時吃了藥而斷片，沒有意識，不清楚自己做過什麼、為什麼要做，看了監視器畫面才知殺人。桃院審理後，認為蔣無悔悟，犯後態度惡劣，且也不否認殺人，本案無可減輕罪責理由，判死刑。

高院前審調查，蔣陸續服用贊安諾、景安寧、利福全、美得眠等鎮靜助眠和抗焦慮劑，以及非類固醇類止痛藥、離憂等藥物，其中苯二氮平類安眠藥（benzodiazepines）、美德眠(FM2）二類藥物交互作用會使服用者產生反社會的暴力行為，他因藥物作用，產生以暴力解決忿懣之意，辨識、控制行為能力減低，依刑法第19條第2項減為無期徒刑。

但最高法院質疑高院前審對「蔣在超商內是否有持刀攻擊蔡？」、「蔡奪刀至店外倒地後，蔣有無繼續持刀揮刺？」交代不明，且蔣若平時就有服藥，何以個性變異、暴力？究竟有無濫用藥物，前審沒囑託藥理學專家機構鑑定，調查未盡。另外，蔣即便非出於悔悟而「自首」仍是自首，前審為何不減刑，最高院也認為理由不備，因此撤銷、發回更審。

高院更一審今開訊問庭，對於是否繼續羈押，蔣和公訴檢察官都無意見。法官詢問蔣目前的家庭狀況和健康狀況，他說「還過得去」。

對於是否繼續羈押，待合議庭評議，目前排定7月10日審理，辯護人和告訴代理人各自聲請鑑定機關與醫師詰問，不過當初為蔣嘉凱鑑定精神狀態的林口長庚醫院的主責醫師已離職，案件承辦人也易手，屆時鑑定團隊由誰出庭，仍不清楚。

紙雕師蔣嘉凱因上超商未戴口罩遭蔡姓店員規勸，蔣事後拿刀刺殺蔡，一審被依殺人罪判死刑，二審改判無期徒刑，但最高法院撤銷、發回，台灣高等法院更一審今開延押訊問庭。記者王宏舜／攝影
紙雕師蔣嘉凱因上超商未戴口罩遭蔡姓店員規勸，蔣事後拿刀刺殺蔡，一審被依殺人罪判死刑，二審改判無期徒刑，但最高法院撤銷、發回，台灣高等法院更一審今開延押訊問庭。記者王宏舜／攝影

口罩 殺人 超商

延伸閱讀

入夏持續飆高溫新冠卻大流行 蘇一峰：太熱口罩戴不住

月薪27K又高效 離職讓主管超後悔！他聽誇讚自嘲：好用的奴才

「港獨無期、台獨死刑」 陸學者分析陸懲治台獨意見：顯示中共零容忍

財務長離職 宏達電：營運發展不受影響

相關新聞

台南新化白骨情殺命案 兩凶手判無期理由出爐

台南新化白骨情殺命案今天宣判，國民法官法庭認為，被告王元平用撞球桿毆打陳姓女被害人，造成她負傷倒地無法移動後，在當下及隔...

未戴口罩遭店員勸 紙雕師砍13刀死刑變無期還能再減？鑑定醫師離職了

紙雕師蔣嘉凱因上超商未戴口罩遭蔡姓店員規勸，蔣刺殺蔡13刀致死，他稱服藥無意識、不知為何行凶，桃園地院依殺人罪判死刑，但...

屏東保母狂摔8月大男嬰致腦傷 一、二審均重判9年半

屏東縣蘇姓保母照顧8個月男嬰僅3天，不滿男嬰哭泣，在家裡將男嬰將男嬰以頭下腳上方式，重摔頭部多達14次，造成顱內出血，男...

黑道進入民進黨…何志偉告王世堅和莊瑞雄各求償300萬 法院判決敗訴

民進黨去年立委初選爆發「堅偉大戰」，莊瑞雄在立院公開發表「很多黑道根本是何志偉家族引進民進黨的」，總統府副秘書長何志偉時...

台化彰化廠國賠案 台化：獲判決書後與法務、律師討論

台化彰化廠聲請國賠案二審宣判，廢棄一審縣府賠償4.7億元宣判，改駁回台化上訴，判免賠。台化對此回應，接獲二審判決書後，將...

彰化縣府免國賠台化4.7億元 二審逆轉判決理由曝光

彰化縣政府在2016年間，不展延汽電共生設備固定汙染源操作許可證，台化公司彰化廠停爐關廠；台化兩度提訴願遭縣府駁回，再向...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。