彰化縣府免國賠台化4.7億元 二審逆轉判決理由曝光

彰化縣政府在2016年間，不展延汽電共生設備固定汙染源操作許可證，台化公司彰化廠停爐關廠；台化兩度提訴願遭縣府駁回，再向環保署訴願，環保署都撤銷縣府的駁回處分，但縣府依舊不同意展延操作許可，台化聲請國賠11.4億元，一審在2年前宣判，判縣府要賠台化公司4億7704萬多元，全案歷經近2年的審理後，今天在台中高分院宣判，廢棄一審縣府賠償4.7億元宣判，改駁回台化公司上訴，判免賠。

此案今天由台中高分院審判長張瑞蘭、陪席法官廖穗蓁、受命法官鄭舜元組成的合議庭宣判。合議庭認為，彰化縣政府、環保局所屬公務員，作成第一、二次駁回處分，雖經訴願機關為相異認定而撤銷，但查無證據足資證明其等本於職權就相關法令所為解釋適用，有何違常的顯然錯誤，或其他不法行為存在，尚不能因此認為彰化縣政府所屬公務員有故意或過失情事，台化公司請求縣政賠償支付訴外人違約和解金及營業利益損害，即屬無據。

二審指出，彰化縣府未依相關規定及訴願決定所定期限，就系爭許可證之展延申請，作成准駁之行政處分，彰化縣政府、環保局所屬公務員雖有怠於執行職務之情事，但台化主張其因彰化廠部分設備認列資產減損，非屬該等設備實際價值減損所生的不利益，台化公司也不得據此請求賠償。

二審審認，台化公司依國賠法規定，請求彰化縣政府、環保局給付4億7704萬6416元，無理由，不應准許，一審判縣府敗訴，尚有未洽，因此廢棄一審判決，改駁回台化公司訴請，另外一審就彰化縣環保局部分，為台化敗訴的判決，應予維持，仍可上訴最高法院。