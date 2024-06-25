台南新化白骨情殺命案 兩凶手被依共同殺人罪判處無期徒刑

2022年7月在台南新化區發現白骨命案，檢警調查，當時23歲的王澤濬疑與22歲陳姓女子有感情糾紛，找來26歲友人王元平6月開車載她到山區涉毆打後獨留荒野。陳女死亡後經民眾發現白骨，經DNA檢騙確認死者身分。台南地院依國民參審案今天下午3點宣判，王澤濬和王元平被依共同殺人罪，各判處無期徒刑，褫奪公權終身，案可上訴。

法醫鑑定，以死者曾於2020年生母殺嬰，台中地檢署偵辦時，留有死者男嬰DNA，因而比對出死者身分。

檢方起訴查出，23歲的王澤濬疑與22歲陳姓女子有感情糾紛，前年6月5日前，王與26歲的友人王元平討論將陳女約出來談判。王元平於同日10點31分，將陳女載往台南新化住處附近山區。王澤濬在通話中要求王元平教訓陳女、教訓完後將她手機拿走，並指示將她獨留荒野。