數發部打詐通報查詢網8月上線 攜手平台強化防詐措施

數發部長黃彥男昨（24）日邀集Google、LINE共同研商防詐措施，平台業者皆表示，將盡力配合目前立法院審議中的行政院版「詐欺犯罪危害防制條例」，而數發部的「打詐通報查詢網」也預定在8月上線。

黃彥男表示，「打詐通報查詢網」預定8月上線，該平台將整合各社群平台的偽冒訊息檢舉管道，提供民眾即時查詢或通報可疑網路詐騙訊息。未來系統將逐步達成自動化目標，將可疑訊息交由政府或民間各單位處理，隨時公告處理進度。此外，數發部已邀請網路廣告平台業者建立受信任通報機制，提供聯絡窗口，設立公私協力綠色通道，並建議業者設置AI自動判別詐騙廣告機制。

數發部目前已啟動名人通報機制，代理名人通報偽冒帳號、高風險詐騙廣告，並與LINE建立信賴通報管道，與Google保持密切聯繫，持續依照該平台的產品政策及社群守則，積極處置高風險詐騙廣告提升防詐效率。

黃彥男昨（24）日邀集Google、LINE共同研商防詐措施，平台皆表示，會與數發部密切溝通，優先處理通報的高風險詐騙案件。

Google出席代表於會中說明，為避免詐騙集團利用網路廣告投放投資詐騙廣告，Google除投資廣告已啟動實名制外，亦針對於平台上所刊登的廣告運用數位技術進行分析，並分享目前政府單位掌握的數據顯示其平台上所投放疑似涉及投資詐騙廣告有大幅減少的情形。

LINE出席代表亦於會中說明，為強化用戶對於陌生帳號或LINE社群的警覺性，最新版本App已加入陌生帳號加好友及非台灣社群的警示訊息，也希望藉此機會呼籲用戶盡快更新。

Google和LINE會中均回應願意負起數位平台責任和政府保持合作從源頭共同打擊詐騙，除了現行已持續進行的防詐宣導與打詐工作外，Google將與數發部透過線上內容合作宣導，提升民眾防詐意識與數位素養；LINE將於下半年度透過LINE TODAY服務以及資訊月專區安排與數發部合作防詐宣導。黃部長強調，這些措施將大幅提升全民防詐意識，降低網路詐騙風險，期望在公私協力下，建立更安全的數位環境。