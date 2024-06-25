黑道進入民進黨…何志偉告王世堅和莊瑞雄各求償300萬 法院判決敗訴

民進黨去年立委初選爆發「堅偉大戰」，莊瑞雄在立院公開發表「很多黑道根本是何志偉家族引進民進黨的」，總統府副秘書長何志偉時任立委，他認為王世堅和莊瑞雄公開辱罵他，侵害名譽權，向2人提告求償各3百萬元。士林地方法院判決何志偉敗訴。

何志偉主張，去年民進黨黨內初選期間，莊瑞雄、王世堅2人侵害他名譽權，莊瑞雄在鄰江里陳豊祥里長辦公室，公開罵他「可恥」、「下三濫」，又公然傳述「為什麼何志偉在立法院沒人緣，因為他很假」、「老共只要對台灣威嚇，所有立法院立委112位都敢講，只有他不敢說」；莊瑞雄又立法院公開發表「很多黑道根本是何志偉家族引進民進黨的」、「沒資格在那邊扯黑道，黨內不知有多少立委想開除何志偉」。

王世堅部分，何志偉主張，王世堅在去年3月間在民進黨台北市黨部說「我信賴但是不信邪」，暗指「賴」是賴清德，「邪」是何志偉；何志偉認為，當時在陳豊祥里長辦公室，王世堅以「惡魔」公然侮辱他。

士林地院認為，時任立法委員的何志偉，曾發表黑道進入民進黨選務決策，相關的政治行動所受評論、參選理念為何，均屬公益且涉及政治言論，有更高容忍義務，莊瑞雄言論，不具違法性。

法院認為，莊瑞雄發表「很多黑道根本是何志偉家族引進民進黨的」，基於媒體報導民進黨台北市黨部評委會前召集人趙映光之子趙介佑，涉嫌詐欺及毒品案件而遭判有罪，及媒體報導趙介佑前由何志偉陣營引薦進入民進黨，莊瑞雄有相當理由確信其為真實，此部分非不法侵害。