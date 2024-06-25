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已故股市聞人黃任中欠稅19億餘元 7月2日拍賣擔保人27筆、底價6億土地

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

已故股市聞人黃任中欠稅高達19億餘元，行政執行署士林分署定7月2日拍賣此案中楊姓擔保人名下27筆南港土地，底價6億804萬元；另當天拍賣日本卡通商品專賣公司所有的無敵鐵金剛公仔、海賊王拼圖等物件。

士林分署指出，黃任中的欠稅加上衍生利息共計19億餘元，為個人欠稅榜首，其中士林分署負責追討15億餘元，7月2日「123聯合拍賣會」進行第1次拍賣程序，楊姓擔保人名下北市南港區麗山段一小段22筆土地(位於中華大學後方山坡地)，及同區段二小段5筆土地，共7筆土地分6標拍賣，土地面積合計約12萬1千6百餘平方公尺，拍賣底價合計達6億804萬元。

當日拍賣標的還有曾開設紅極一時交友網站「L-Somewhere 愛在轉角」的科技公司（2019年已結束營業）動產，包括招財水晶擺飾品、貴妃沙發、FUJI按摩椅、保險箱、中型冰箱、微波爐、咖啡機、果汁機、投影機及床頭音響等14項物件。

另還有經營不善陸續滯欠營業稅的日本卡通商品專賣店拍賣物件，包含無敵鐵金剛公仔、拉拉熊餐具組、HELLO KITTY生日蛋糕組、小小兵公仔、聖鬥士公仔、海賊王拼圖、3D米妮拼圖等81項物件。

士林分署將拍賣日本卡通商品專賣店無敵鐵金剛公仔、海賊王拼圖等物件。圖／士林分署提供
士林分署將拍賣日本卡通商品專賣店無敵鐵金剛公仔、海賊王拼圖等物件。圖／士林分署提供
士林分署將拍賣黃任中欠稅案擔保人楊姓擔保人位於南港區麗山段一小段的土地等27筆土地。圖／士林分署提供
士林分署將拍賣黃任中欠稅案擔保人楊姓擔保人位於南港區麗山段一小段的土地等27筆土地。圖／士林分署提供

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