聽新聞
test
0:00 / 0:00
已故股市聞人黃任中欠稅19億餘元 7月2日拍賣擔保人27筆、底價6億土地
已故股市聞人黃任中欠稅高達19億餘元，行政執行署士林分署定7月2日拍賣此案中楊姓擔保人名下27筆南港土地，底價6億804萬元；另當天拍賣日本卡通商品專賣公司所有的無敵鐵金剛公仔、海賊王拼圖等物件。
士林分署指出，黃任中的欠稅加上衍生利息共計19億餘元，為個人欠稅榜首，其中士林分署負責追討15億餘元，7月2日「123聯合拍賣會」進行第1次拍賣程序，楊姓擔保人名下北市南港區麗山段一小段22筆土地(位於中華大學後方山坡地)，及同區段二小段5筆土地，共7筆土地分6標拍賣，土地面積合計約12萬1千6百餘平方公尺，拍賣底價合計達6億804萬元。
當日拍賣標的還有曾開設紅極一時交友網站「L-Somewhere 愛在轉角」的科技公司（2019年已結束營業）動產，包括招財水晶擺飾品、貴妃沙發、FUJI按摩椅、保險箱、中型冰箱、微波爐、咖啡機、果汁機、投影機及床頭音響等14項物件。
另還有經營不善陸續滯欠營業稅的日本卡通商品專賣店拍賣物件，包含無敵鐵金剛公仔、拉拉熊餐具組、HELLO KITTY生日蛋糕組、小小兵公仔、聖鬥士公仔、海賊王拼圖、3D米妮拼圖等81項物件。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言