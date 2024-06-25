已故股市聞人黃任中欠稅19億餘元 7月2日拍賣擔保人27筆、底價6億土地

已故股市聞人黃任中欠稅高達19億餘元，行政執行署士林分署定7月2日拍賣此案中楊姓擔保人名下27筆南港土地，底價6億804萬元；另當天拍賣日本卡通商品專賣公司所有的無敵鐵金剛公仔、海賊王拼圖等物件。

士林分署指出，黃任中的欠稅加上衍生利息共計19億餘元，為個人欠稅榜首，其中士林分署負責追討15億餘元，7月2日「123聯合拍賣會」進行第1次拍賣程序，楊姓擔保人名下北市南港區麗山段一小段22筆土地(位於中華大學後方山坡地)，及同區段二小段5筆土地，共7筆土地分6標拍賣，土地面積合計約12萬1千6百餘平方公尺，拍賣底價合計達6億804萬元。

當日拍賣標的還有曾開設紅極一時交友網站「L-Somewhere 愛在轉角」的科技公司（2019年已結束營業）動產，包括招財水晶擺飾品、貴妃沙發、FUJI按摩椅、保險箱、中型冰箱、微波爐、咖啡機、果汁機、投影機及床頭音響等14項物件。