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屏東保母狂摔8月大男嬰致腦傷 一、二審均重判9年半

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

屏東縣蘇姓保母照顧8個月男嬰僅3天，不滿男嬰哭泣，在家裡將男嬰將男嬰以頭下腳上方式，重摔頭部多達14次，造成顱內出血，男嬰診斷有神經永久性損傷，屏東地院依依成年人故意對兒童犯重傷罪將蘇姓保母判刑9年6月，今高雄高分院駁回保母上訴，維持原審刑度。可上訴。

男嬰的母親是單親媽媽，2022年12月11日，男嬰母親與蘇姓保母簽訂在宅托育服務契約，蘇女每月收1萬5750元，每周一到周五早上7點15分到傍晚17點15分照顧男嬰。

但蘇女收托後，不滿男嬰常常哭泣，多次將男嬰頭部大力晃動或以急遽速度撞擊異物；收托第三天，蘇女發現男嬰狀況不對，告訴丈夫後，夫妻倆將男嬰送醫，急救後診斷出腦部、視力永久性損傷的重傷害結果。

院方依兒虐通報警方，警方調閱托育中心監視器時，發現檔案已毀損，使用科技手段還原畫面，找到1700個瑣碎片段。

警方逐一檢視，發現14段蘇姓保母照顧男嬰時，以甩、摔的方式粗魯移動男嬰，還將男嬰以頭下腳上姿勢從地板抓起後，拋甩、摔到鋪有軟墊與被子的工作平台等，造成男嬰頭部以急遽速度撞擊軟墊。

屏東地院審理後，合議庭認為，蘇女明知男嬰未滿足歲，僅因不堪負荷哭鬧，就在照顧期間重傷害男嬰，嚴重危害男嬰的身心健全獲發展，犯罪手段實屬惡劣，依成年人故意對兒童犯重傷害罪，處有期徒刑9年6月。

蘇女不服上訴，高雄高分院合議庭檢視檢警證據，認定蘇女以不當方式對待男嬰，屏院刑度適當，維持原審刑度，全案仍可上訴。

蘇姓保母將8個月大男嬰從嬰兒床抱起後，放置在地板，頭部重擊地板。圖／檢方提供、資料照
蘇姓保母將8個月大男嬰從嬰兒床抱起後，放置在地板，頭部重擊地板。圖／檢方提供、資料照

保母 屏東縣 托育

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