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扯！海巡署高官替吸金詐團蒐集帳戶 他不滿被免職還辯「單純受騙」

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

海巡署秘書室前視察洪肇義以辦案、投資等理由，要求署內同仁交出新辦的金融卡和帳號、密碼，再提供給詐騙集團當工具，除刑事被判刑外，海巡署審議後核定洪免職，洪不服提行政訴訟，台北高等行政法院判洪敗訴，可上訴。

洪肇義擔任海巡署視察期間，和署內替代役認識詐欺集團成員，並以投資虛擬貨幣、偵辦刑案分配獎金等理由，遊說其他替代役交出帳戶，提供給集團作為犯罪工具，洪被逮後法院裁定羈押禁見，海巡署先核定記大過一次。

海巡署事後又發現洪肇義以投資虛擬貨幣、投資使用為由，向其他同仁要求提供金融帳戶帳號、密碼及金融卡，同仁迫於洪的業務管理權勢，且深信不會挪作非法用途，而交出帳號密碼，洪則連同自己新辦的帳戶，一同交給詐騙集團作為工具使用。

海巡署召開考績會會議審議，出席委員認定洪肇義犯加重詐欺、洗錢防制法等刑事案件，圖謀不法利益，嚴重損害公務人員聲譽，2021年8月18日核定免職，洪不服提行政訴訟救濟。

洪肇義主張，他當時羈押在看守所，海巡署沒有給予實質陳述意見的機會，他僅書面說明「知道錯了，希望能再給一次機會」等空泛意見，海巡署沒有保障他提出意見和申辯機會，若他有機會申辯，會說明自己沒有圖謀不法利益，只是單純受騙。

洪肇義指出，海巡署沒有斟酌相關人等的說法是否矛盾或可信，就認定他有圖謀不法利益，認為海巡署是基於不正確的事實來做出處分，請求法院撤銷免職處分。

北高行認為，根據海巡署的調查報告，其中有洪肇義的陳述意見，顯見洪已經完成申辯和陳述意見，而不採信洪的主張；另洪犯三人以上共同詐欺、洗錢等罪，多次被判刑1年4月、3月、1年、6月徒刑，足以認定他圖謀不法利益。

判決指出，海巡署認定洪肇義犯加重詐欺、洗錢，圖謀不法利益，嚴重損害政府或公務人員聲譽，有確實證據，核定洪免職，處分沒有違誤，判決洪敗訴。

海巡署示意圖。圖與本案無關。示意圖／聯合報系資料照片
海巡署示意圖。圖與本案無關。示意圖／聯合報系資料照片

海巡署 虛擬貨幣 詐欺

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