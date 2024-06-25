不堪哭鬧重摔8月大男嬰14次 保母二審仍判9年半

屏東恆春蘇姓保母照顧8個月大男嬰，僅3天就因對男嬰哭泣煩躁重摔至腦傷，屏東地院一審依重傷害罪判9年6月，高雄高分院今天上午駁回上訴，維持原審判決，全案可上訴。

一審屏東地方法院審理時，蘇女否認有重傷害犯意，但法官根據相關事證認定蘇女僅因不堪負荷男嬰哭鬧，就接連以甩、摔等方式傷害14次，犯罪情節嚴重，據此依重傷害罪判處有期徒刑9年6個月。案經上訴至二審台灣高等法院高雄分院，今天上午宣判駁回上訴，維持原審刑度，全案仍可上訴。

判決指出，屏東縣蘇姓保母民國111年12月11日接受陳姓女子委託，以每月新台幣1萬5750元照顧8月大男嬰，但蘇女僅照顧3天就對男嬰哭泣感到煩躁不耐，並連續以拋甩、摔等方式虐待，致使男嬰受腦傷、癲癇症等重大難治重傷害。直到發現男嬰狀況有異送醫治療，警方經介入處理還原托育中心監視器畫面，發現蘇女惡行。