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男爆確診人數被約談怒上「勾惡」爆料 外洩筆錄反害自己被判刑

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

台東柯姓男子在新冠肺炎疫情流行期間，張貼當天未公布的確診案例數，因未查證被台東縣調查站約談，柯男不滿找網紅「勾起你心中的惡」爆料，結果卻秀出調查筆錄，疑為調詢時偷偷攜出，另外吃上一條妨害公務罪，法院審理後，依隱匿公務員掌管文書罪，判刑3月，緩刑2年。

柯男2021年5月17日在個人臉書預告當日確診數字，但後來與指揮中心當天公布案例數不同，台東調查站接獲情資後，找上柯男，但柯人在高雄，台東縣調查站承辦員急於約詢柯男，因此委請高雄市調查處協助，就近請柯男到案說明。

柯男5月20日到高雄市調處完成筆錄後，沒多久也到台東地檢署應訊，只是原以為經檢方處分緩起訴，並支付國庫4萬元後就沒事，後來又收到法院刑事開庭通知，才知道緩起訴處分遭到撤銷，因散播不實訊息，被處拘役20天。

柯男不滿政府將公權力對準人民，找上網紅「勾起你心中的惡」爆料，與「幫主」面對面對談，還原遭到檢調約談的過程。

這則影片上傳後，點閱次數已超過30萬次，引起網友熱烈討論，質疑政府將公權力對準人民。但有眼尖民眾發現，該影片秀出一張調查筆錄，內容載明應訊日期、柯男基本資料以及調查官提示詢問內容等，疑似調查筆錄遭到偷拍或攜出。

事後「勾起你心中的惡」發現該段畫面可能扯上「筆錄外洩」，隨即將影片重新剪輯上傳，剪掉揭露

調詢筆錄的片段，雖然柯男案子已經偵查終結、判決，但上節目洩漏筆錄，又害自己被依妨害公務罪嫌送辦。

檢調偵辦時，到柯男住處搜索，果然扣到節目上出現的筆錄初稿1份，偵結依竊盜罪、隱匿公務員掌管文書罪起訴。

因柯男在偵辦時均坦承並自白，高雄地院審理後，認為柯觸犯兩罪屬想像競合犯，從一重罪論處，考量他犯後態度，依隱匿公務員掌管文書罪，判刑3月，得易科罰金，緩刑2年。

yt頻道「勾起你心中的惡」上傳一支影片，片中出現幾秒的調查筆錄畫面，遭疑筆錄又外洩，今早同支影片筆錄部分疑被剪掉。圖非筆錄內容。翻攝自「勾起你心中的惡」頻道
yt頻道「勾起你心中的惡」上傳一支影片，片中出現幾秒的調查筆錄畫面，遭疑筆錄又外洩，今早同支影片筆錄部分疑被剪掉。圖非筆錄內容。翻攝自「勾起你心中的惡」頻道

公務員 台東 影片

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