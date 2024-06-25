許可證不展延...彰化縣府勝訴免賠4億 王惠美：願與台化持續溝通

彰化縣政府在2016年間，不展延汽電共生設備固定汙染源操作許可證，致台化公司彰化廠停爐關廠，台化公司向彰化縣政府訴請國賠，彰化縣政府一審敗訴，判縣府要賠台化公司4億7704萬多元，二審今天判決縣府勝訴免賠，彰化縣長王惠美說，縣政府絕對會在環保和經濟方面雙重並重，後續也會繼續跟台化溝通，讓東區的都市計畫早日來啟動。

王惠美今天上午出席「彰化GO購」啟動記者會，獲知彰化縣政府二審勝訴時表示，感謝法院支持，首先要謝謝縣府團隊的用心和努力，彰化縣政府絕對會在環保和經濟方面雙重並重，讓鄉親有好生活，宜居的環境，後續也會繼續跟台化溝通，讓東區的都市計畫早日來啟動。

台化彰化廠區有70多公頃，納入彰化東區擴大都市計畫範圍，由於地權單一，在此一都市計畫案中，獲內政部列為第一優先處理，彰化縣政府希望台化轉型，不再做為生產製造基地，但台化公司另有考量，希望保有廠區內既有的生技及觀光工廠，目前仍在協調當中。針對此一國賠訴訟，彰化縣政府仍希望與台化保持良好的關係。

因此，彰化縣政府表示，對於法院的支持表示感謝，縣政府對於縣內各大產業都視為夥伴關係，台化公司是國內知名的企業，縣政府會與企業攜手合作，希望企業有發展、環保有保障，經濟的成果能為大家所共享。對於判決結果，縣政府除了感謝法院的支持外，也會尋求與台化公司更良好的溝通。

彰化縣政府2011年12月30日，核發台化公司所屬彰化廠汽電共生設備M16、M17及M22之固定汙染源操作許可證，與生煤、石油焦或其他易致空氣汙染之物質使用許可證，期限至2016年9月28日。台化2016年6月14日申請操作許可證展延，被彰化縣環保局駁回後，台化向縣府提起訴願被駁回，再向上級機關環保署提訴願，環保署在2017年3月10日撤銷縣府駁回的行政處分。