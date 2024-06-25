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離尚順3分鐘「每坪僅2萬」 執行署拍賣苗栗百坪寬敞地下室

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

法務部行政執行署新竹分署將於7月2日舉辦「123聯合拍賣會」，當天將推出許多不動產及動產拍賣物件，包括苗栗縣頭份市約207坪至305坪的寬敞地下室，地點臨近學區六合國小，且距大潤發及尚順購物中心僅需3分鐘車程，交通相當便利，僅616萬起標，每坪換算僅需約2萬。

新竹分署指出，這次不動產部分，有位於新竹縣芎林鄉、竹東鎮、苗栗縣三義鄉、苑裡鎮的土地，以及位於苗栗縣頭份市的華廈地下室1樓。新竹縣部分，芎林鄉鹿寮坑土地約334至3006平方公尺，採分別拍賣，起標約800萬元，竹東鎮雞油林32平方公尺土地採合併拍賣，約16萬元；苗栗縣部分，苑裡鎮啟心段1419.61平方公尺土地約412.2萬元，三義鄉雙連潭786.95平方公尺土地約30萬元。

新竹分署表示，當天上午，於新竹市公有拖吊場還有有2020年出廠的賓士車、2019年出廠的保時捷以及2007年出廠的BMW各1輛。本次不動產拍賣兼採通訊投標，民眾不必出遠門，在家就可以輕鬆的投標，有意投標的民眾可至新竹分署網站免費下載通訊投標相關文件，在規定期限內寄到指定之郵局信箱即可。

新竹分署提醒，因場地限制，車輛的拍賣時間地點與股票、不動產不同，如有興趣，請至新竹分署官網「拍賣公告」專區，瞭解各個拍賣物件的詳細狀況。

苗栗縣頭份市約207坪至305坪的寬敞地下室，僅616萬起標，每坪換算僅需約2萬。圖／執行署新竹分署提供
苗栗縣頭份市約207坪至305坪的寬敞地下室，僅616萬起標，每坪換算僅需約2萬。圖／執行署新竹分署提供
新竹分署表示，當天上午，於新竹市公有拖吊場還有有2020年出廠的賓士車、2019年出廠的保時捷以及2007年出廠的BMW各1輛。圖／執行署新竹分署提供
新竹分署表示，當天上午，於新竹市公有拖吊場還有有2020年出廠的賓士車、2019年出廠的保時捷以及2007年出廠的BMW各1輛。圖／執行署新竹分署提供
苗栗縣三義鄉雙連潭786.95平方公尺土地約30萬元。圖／執行署新竹分署提供
苗栗縣三義鄉雙連潭786.95平方公尺土地約30萬元。圖／執行署新竹分署提供
苗栗縣頭份市約207坪至305坪的寬敞地下室，距大潤發及尚順購物中心僅需3分鐘車程，僅616萬起標，每坪換算僅需約2萬。圖／執行署新竹分署提供
苗栗縣頭份市約207坪至305坪的寬敞地下室，距大潤發及尚順購物中心僅需3分鐘車程，僅616萬起標，每坪換算僅需約2萬。圖／執行署新竹分署提供
新竹縣芎林鄉鹿寮坑土地約334至3006平方公尺，採分別拍賣，起標約800萬元。圖／執行署新竹分署提供
新竹縣芎林鄉鹿寮坑土地約334至3006平方公尺，採分別拍賣，起標約800萬元。圖／執行署新竹分署提供

新竹 苗栗縣 頭份

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