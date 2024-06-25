男酒駕遭攔查 偷塞2千元求警「不要抓我」下場更慘

35歲越南籍黎姓男子去年8月間凌晨，在桃園市蘆竹區飲酒後騎車上路，半路遭警方攔查，結果員警聞到酒味要求酒測，孰料黎男竟趁隙偷塞2千元，拜託警察別抓他，警方當場拒絕後，測得黎男酒精濃度高達每公升0.82毫克，依法送辦。

黎男去年8月6日深夜11點多，在桃園市蘆竹區油管路1段附近喝啤酒，結束後黎男酒駕騎車上路，結果隔天凌晨12點45分許，黎男行經桃園市蘆竹區南山路1段與六福路口時被警方攔查，盤查過程中警方察覺酒味，欲對黎男施以酒測。

然而為避免酒駕遭查獲，黎男動起歪腦筋，竟趁隙偷塞現金2千元欲給警察，並口頭向他拜託不要查緝他，對此警方當場拒絕，隨即測得黎男酒精濃度高達每公升0.82毫克，依法送辦。

桃園地檢署近日偵結，依貪汙治罪條例、公共危險等罪嫌起訴黎男，由於黎男於偵查中自白，建請法院依規定減輕其刑；另扣案現金2千元則請法院宣告沒收。