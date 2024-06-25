全家到整復所「喬骨」越喬傷越重 高雄夫妻怒告師傅傷害

高雄彭姓女子一家四口經母親介紹到鼓山區給蔡姓女子推拿、針灸，結果蔡女疑似用力不當，害彭女余姓丈夫受傷，余不僅傷勢沒好，反而還變得更嚴重，到醫院看診才發現關節、韌帶都扭傷，氣得彭女一家報警提告傷害，檢警偵辦時，認定蔡女沒有醫師執照還針灸，依違反醫師法將她起訴。

檢警調查，蔡女在鼓山區舊部落經營整復所，去年8月間，彭女和老公帶著兩名孩子給蔡女看診，蔡女先幫彭女針灸，余男也反映肩頸不適，由蔡女在雙手、雙腳、耳朵插針。

接著蔡女看到兩人孩子肩膀歪斜，認為可以幫忙矯正，於是用毛巾拉扯女兒頸部，再拉轉兩名孩子的肩膀跟跟手腳。

余男針灸結束後，再由蔡女推拿及「喬骨」，原以為「喬」完會比較舒服，沒料蔡女疑似用力不當，害余男傷勢不僅沒好，反而還變得更嚴重，到醫院看診才發現關節、韌帶都扭傷。

夫妻兩人認為蔡女根本不夠專業，報警對蔡女提告，檢警偵辦時，蔡女坦承沒中醫師執照，就幫彭女、余男針灸。