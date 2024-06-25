台中競巢廣告公司當博弈轉帳機房入金6.1億 中檢起訴14人

台中市劉姓男子等人經營合法「競巢廣告公司」，但以合法掩護非法，經營博弈轉帳機房，檢警在去年至今年分三波行動，帶回劉等涉案14人，清查該博弈機房金流達6.17億元，劉在入境台灣時，被檢方查緝到案，也向法院聲押獲准，查扣劉名下2589萬元的投資型儲蓄保單。檢方近日偵結，依組織等罪嫌起訴劉等14人，法院裁定劉接押。

台中地檢署檢察官白惠淑偵辦此案，發現劉姓男子（50歲）涉以成立合法公司「競巢廣告公司」，經營非法博弈轉帳機房，全案由刑事局中打四隊、台中市刑大五隊、七隊、第二警分局合組專案小組偵辦。

檢警先在去年9月26日展開第一波搜索行動，拘提7名集團成員到案，隨後針對扣案重要證物進行科技分析，向上溯源，追查出該非法博弈轉帳機房老闆即劉姓男子的真實身分及工作內容後，今年1月30日，待劉男出國返台後，發動第二波搜索行動，查出劉是機房老闆的重要事證，向法院聲押劉獲准，也查扣劉名下2589萬元投資型儲蓄保單。

檢警馬不停蹄、擴大清查，在今年4月月23日展開第三波搜索行動，再行拘提6名集團成員到案。

檢警調查，劉男等人在公司內部分設客服部及調控部，由客服部負責審核賭客會員資格、回復賭客線上提出之運動賽事規則、賠率等問題，由調控部負責與「入出金渠道」等水房對接，實際操電腦替賭客以虛擬貨幣向水房充值賭資入金及出金等，以此方式隱匿、掩飾上開賭博網站特定犯罪所得，以遂行洗錢行為而從事非法博弈轉帳機房。

檢警針對扣案物科技分析及虛擬貨幣錢包分析，追查出劉等人的集團從「○○水房」入金的總金額共約6億1776萬餘元。