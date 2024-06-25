軍情局軍官假情資詐領千萬獎金 傳授作弊秘訣…貪汙罪判刑

軍情局去年6月爆出貪汙案，時任中校蘇薪名，蘇薪名設計資訊ＡＰＰ，營造蒐情情資假象，還傳授同事「作弊秘訣」，夥同資深女上校江芳瑜、男中校徐之心等人詐領獎金，不法所得約1640萬餘元。士林地方法院今宣判，依貪汙治罪條例「利用職務上機會詐取財物」等罪判刑，其中女上校江芳瑜判處5年11月徒刑，褫奪公權5年。

全案起源於，2018年起至2023年間，任軍職均近20餘年的上校蘇永玲，負責對大陸地區情報工作的組織布建及情蒐任務，接受中校蘇薪名提供的假情報人員等資訊，提報梁方、陳姓、林姓等虛假的陸籍人員，營造假對話紀錄等不實情資，多次詐領情報協助獎金，法院一審依共同犯利用職務機會詐取財物罪等罪，判處蘇永玲應執行7年徒刑褫奪公權6年，蘇薪名應執行6年徒刑褫奪公權5年。

據悉，軍情局蘇薪名長期績效表現突出，吸引不同單位同事注目，但情報人員採單線作業，情報工作總是諱莫如深，只能私下請教如何蒐集情報、增進工作質量；蘇薪名用他的資訊專長設計ＡＰＰ，營造蒐情情資假象，還傳授同事「作弊秘訣」瞞天過海詐領獎金，宛如隨意掏空國家財庫。

士林地檢署去年破天荒指揮搜索軍情局，從蘇永玲、蘇薪名案件中，再追出蘇薪名涉以相同手法犯案，2016年至2023年間，夥同資深女上校江芳瑜及男中校徐之心，共同詐領獎金，不法金額超過1千萬元，且部分已透過不知情第三人帳戶洗錢。