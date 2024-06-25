開千萬遊艇載8.2億毒品企圖闖關來台 通緝犯主嫌最終下場曝光

獅子山共和國籍遊艇「AQUARIUS 1」（水瓶星一號）前年從泰國走私842.2公斤K他命來台，企圖從高雄外海搶灘上岸，被掌握情資的檢警、海巡攔截逮捕，最高法院依毒品危害防制條例判主嫌沈煒宸8年2月、船長陸齊勇12年6月、船員郭亦原及周思快7年、11年6月徒刑定讞。

沈煒宸有毒品、槍砲前科，卻因逃避執行而被檢方通緝。「水瓶星一號」以境外人頭為船主，2022年間走私集團花約3000萬元購入後更改船名，並聘請沈當押貨人，允諾給予70萬元報酬；沈從屏東外海經接駁登上「水瓶星一號」，先前往東引島外海，接駁從大陸出發的陸姓船長、郭姓、周姓等大陸船員。

沈等人先將遊艇開往柬埔寨等地，最終在泰國短暫拘留，同年11月18日晚間8時許自其他船隻接駁K他命38包上船，隨即開回台灣，同年月25日傍晚5時許抵達高雄茄萣外海。沈指示船員打開救生筏膠囊放至海面，再將K他命以繩索串接後移置救生筏，再以遊艇拖曳救生筏慢速航行，擬抵達指定地點後即割斷繩索、轉由他人接駁至我國境內。

海巡獲報前往，發現遊艇後方拖曳救生筏且載有白色麻布袋，查獲842.2公斤K他命，粗估市價約8.2億元，沈等人被逮捕，檢方依毒品危害防制條例起訴。

一審依共同運輸第三級毒品罪判沈8年8月徒刑，船長及船員分別判刑12年至12年6月不等；二審改判沈8年2月徒刑、船員郭亦原及周思快各7年、11年6月徒刑，陸齊勇則維持一審判決；案件上訴，最高法院判決認識用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。