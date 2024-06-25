快訊

瓊斯盃／賀家兄弟改打中華藍 攜手陳盈駿、林庭謙參戰

批民進黨不演了 國民黨：罷謝成林右昌市政缺失遮羞布

離奇！桃園73歲翁停車場不明原因「撞破牆」 送醫不治

開千萬遊艇載8.2億毒品企圖闖關來台 通緝犯主嫌最終下場曝光

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

獅子山共和國籍遊艇「AQUARIUS 1」（水瓶星一號）前年從泰國走私842.2公斤K他命來台，企圖從高雄外海搶灘上岸，被掌握情資的檢警、海巡攔截逮捕，最高法院依毒品危害防制條例判主嫌沈煒宸8年2月、船長陸齊勇12年6月、船員郭亦原及周思快7年、11年6月徒刑定讞。

沈煒宸有毒品、槍砲前科，卻因逃避執行而被檢方通緝。「水瓶星一號」以境外人頭為船主，2022年間走私集團花約3000萬元購入後更改船名，並聘請沈當押貨人，允諾給予70萬元報酬；沈從屏東外海經接駁登上「水瓶星一號」，先前往東引島外海，接駁從大陸出發的陸姓船長、郭姓、周姓等大陸船員。

沈等人先將遊艇開往柬埔寨等地，最終在泰國短暫拘留，同年11月18日晚間8時許自其他船隻接駁K他命38包上船，隨即開回台灣，同年月25日傍晚5時許抵達高雄茄萣外海。沈指示船員打開救生筏膠囊放至海面，再將K他命以繩索串接後移置救生筏，再以遊艇拖曳救生筏慢速航行，擬抵達指定地點後即割斷繩索、轉由他人接駁至我國境內。

海巡獲報前往，發現遊艇後方拖曳救生筏且載有白色麻布袋，查獲842.2公斤K他命，粗估市價約8.2億元，沈等人被逮捕，檢方依毒品危害防制條例起訴。

一審依共同運輸第三級毒品罪判沈8年8月徒刑，船長及船員分別判刑12年至12年6月不等；二審改判沈8年2月徒刑、船員郭亦原及周思快各7年、11年6月徒刑，陸齊勇則維持一審判決；案件上訴，最高法院判決認識用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

獅子山共和國籍遊艇「水瓶星一號」前年從泰國接運842.2公斤K他命被查獲。圖／讀者提供
獅子山共和國籍遊艇「水瓶星一號」前年從泰國接運842.2公斤K他命被查獲。圖／讀者提供

毒品 走私 遊艇

延伸閱讀

綠島海巡志工隊成立 首度結合民間海上救援組織

遊艇走私9億K毒被查獲 檢察官撞臉「國民姊夫AKIRA」驚喜現身

毒梟趁夜走私9億元K毒 海巡頂強浪「跳船」抓人畫面曝光

希臘遊艇施放煙火引發野火 13名船員遭起訴

相關新聞

軍情局軍官假情資詐領千萬獎金 傳授作弊秘訣…貪汙罪判刑

軍情局去年6月爆出貪汙案，時任中校蘇薪名，蘇薪名設計資訊ＡＰＰ，營造蒐情情資假象，還傳授同事「作弊秘訣」，夥同資深女上校...

開千萬遊艇載8.2億毒品企圖闖關來台 通緝犯主嫌最終下場曝光

獅子山共和國籍遊艇「AQUARIUS 1」（水瓶星一號）前年從泰國走私842.2公斤K他命來台，企圖從高雄外海搶灘上岸，...

男爆確診人數被約談怒上「勾惡」爆料 外洩筆錄反害自己被判刑

台東柯姓男子在新冠肺炎疫情流行期間，張貼當天未公布的確診案例數，因未查證被台東縣調查站約談，柯男不滿找網紅「勾起你心中的...

許可證不展延…彰化縣府勝訴免賠4億 王惠美：願與台化持續溝通

彰化縣政府在2016年間，不展延汽電共生設備固定汙染源操作許可證，致台化公司彰化廠停爐關廠，台化公司向彰化縣政府訴請國賠...

離尚順3分鐘「每坪僅2萬」 執行署拍賣苗栗百坪寬敞地下室

法務部行政執行署新竹分署將於7月2日舉辦「123聯合拍賣會」，當天將推出許多不動產及動產拍賣物件，包括苗栗縣頭份市約20...

男酒駕遭攔查 偷塞2千元求警「不要抓我」下場更慘

35歲越南籍黎姓男子去年8月間凌晨，在桃園市蘆竹區飲酒後騎車上路，半路遭警方攔查，結果員警聞到酒味要求酒測，孰料黎男竟趁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。