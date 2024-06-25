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黃任中欠稅19億 7月2日拍賣擔保人27筆土地

中央社／ 台北25日電

行政執行署士林分署今天表示，已故股市聞人黃任中欠稅19億餘元，因受託執行黃任中的15億餘元欠稅，將於7月2日拍賣黃任中欠稅案的楊姓擔保人名下27筆南港土地，底價6億餘元。

法務部行政執行署士林分署發布新聞稿指出，黃任中個人的欠稅金額加計利息約新台幣19億餘元，為彰顯國家強力執行決心，受台北分署囑託執行黃任中部分欠稅15億2024萬餘元，將於7月2日「全國123聯合拍賣會」拍賣楊姓擔保人位於台北市南港區的土地。

士林分署指出，此次拍賣的楊姓擔保人名下南港區土地共計27筆，位於麗山段一小段、二小段，土地面積約12萬1600餘平方公尺，底價為6億804萬元。

士林分署表示，本次拍賣琳瑯滿目，包括推出交友網站「L-Somewhere愛在轉角」的科技公司，以及一家日本卡通商品專賣公司，由於經營不善，各別滯欠民國104年至105年度、106年至106年度的營業稅、營利事業所得稅及勞保費，雖2家公司已結束營業，但2家公司內部動產物件、卡通商品等，也將進行變價拍賣，有意購買民眾可至現場或採用通訊投標購買。

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