黃任中欠稅19億 7月2日拍賣擔保人27筆土地
行政執行署士林分署今天表示，已故股市聞人黃任中欠稅19億餘元，因受託執行黃任中的15億餘元欠稅，將於7月2日拍賣黃任中欠稅案的楊姓擔保人名下27筆南港土地，底價6億餘元。
法務部行政執行署士林分署發布新聞稿指出，黃任中個人的欠稅金額加計利息約新台幣19億餘元，為彰顯國家強力執行決心，受台北分署囑託執行黃任中部分欠稅15億2024萬餘元，將於7月2日「全國123聯合拍賣會」拍賣楊姓擔保人位於台北市南港區的土地。
士林分署指出，此次拍賣的楊姓擔保人名下南港區土地共計27筆，位於麗山段一小段、二小段，土地面積約12萬1600餘平方公尺，底價為6億804萬元。
士林分署表示，本次拍賣琳瑯滿目，包括推出交友網站「L-Somewhere愛在轉角」的科技公司，以及一家日本卡通商品專賣公司，由於經營不善，各別滯欠民國104年至105年度、106年至106年度的營業稅、營利事業所得稅及勞保費，雖2家公司已結束營業，但2家公司內部動產物件、卡通商品等，也將進行變價拍賣，有意購買民眾可至現場或採用通訊投標購買。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言