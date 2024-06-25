周玉蔻PO文指黃國昌「在教室硬上女學生」 涉加重誹謗今起訴

媒體人周玉蔻去年在臉書指控民眾黨立委黃國昌「在教室硬上女學生」，黃國昌反嗆對方惡意捏造、下流，提告周玉蔻涉犯加重誹謗。台北地檢署認定，周玉寇所為涉犯加重誹謗罪嫌，今依法提起公訴。

檢方指出，去年6月13日，周玉蔻在臉書貼文指出，「對了，黃國昌若是做了『柯總統』的法務部長，當年在教室（據說是這樣）裡被他『硬上』（據說如此）的女學生，會不會效法鍾沛君召開記者會控訴色狼部長啊？（嚇死人）」。

黃國昌認為，周玉蔻散布不實內容的貼文，足以損害他的名譽及社會評價，提告周玉蔻涉犯刑法第310條第2項之加重誹謗罪嫌。檢方偵辦，認定周玉蔻所為涉犯加重誹謗，今依法提起公訴。