獨／文化部前科長索賄857萬 二審今駁上訴…貪官下場判3年8月

蕭銘彬在任職文化部文資局水下科科長、事務科科長期間，利用申請向風電廠商施壓、推薦，洩漏投標訊息，提供招標內容的方式，分別向三家廠商索賄，金額達857萬元，蕭被認定涉犯貪汙治罪條例三罪，其中違背職務收受賄賂罪二罪免刑，不違背職務收受賄賂罪部分判刑3年8月、褫奪公權4年，沒收自動繳交的犯罪所得，蕭針對量刑部分上訴，二審今宣判，駁回上訴，仍可上訴最高法院。

二審今天由審判長陳宏卿、受命法官林美玲、陪席法官楊陵萍組成的合議庭宣判，此案蕭銘彬在上訴二審時，僅針對量刑部分提出上訴，對於犯罪事實不爭執，也認為此案他有交代行賄的對象，應有證人保護法減刑的適用。

不過合議庭審認，認為此案行賄的被告在坦認犯罪行為的時間點，早於蕭銘彬供出行賄者的時間點，加上蕭供出的對象，也不符合證人保護法中，需供出讓檢方追查的共同正犯的減刑規定，一審量刑妥適，因此駁回上訴，此案免刑部分，蕭未提上訴，已告確定，此案駁回上訴部分，仍可上訴最高法院。

判決指出，蕭銘彬於先後擔任文化部文化資產局水下科科長、事務科科長時，利用欲申請離岸風電各開發商施壓或推薦譚順倫所屬盟帝公司撰擬「水下文化資產初步調查報告」的機會，藉此向譚順倫收賄172萬元。

蕭銘彬在採購水下儀器設備時，將相關配備規格作為該等採購案的招標文件內容，並在開標前，將投標廠商家數之消息洩漏予譚順倫，藉以向譚順倫、林坤潭、張乃仁收賄585萬元，相關業者並據此以圍標方式取得標案。

蕭另在規劃雲端火災預警採購案時，將被告黃亮儒設計相關規格、圖說作為該等採購案之公告招標內容，藉以向得標業者劉勇成收賄100萬元，案經檢察官依貪汙治罪條例起訴。