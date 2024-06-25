獨／彰化縣府不延證 台化停爐關廠求國賠…二審今逆轉免賠4.7億

彰化縣政府在2016年間，不展延汽電共生設備固定汙染源操作許可證，台化公司彰化廠停爐關廠；台化兩度提訴願遭縣府駁回，再向環保署訴願，環保署都撤銷縣府的駁回處分，但縣府依舊不同意展延操作許可，台化聲請國賠11.4億元，一審在2年前宣判，判縣府要賠台化公司4億7704萬多元，全案歷經近2年的審理後，今天在台中高分院宣判，廢棄一審縣府賠償4.7億元宣判，改駁回台化公司上訴，判免賠。

彰化縣政府2011年12月30日，核發台化公司所屬彰化廠汽電共生設備M16、M17及M22之固定汙染源操作許可證，與生煤、石油焦或其他易致空氣汙染之物質使用許可證，期限至2016年9月28日。台化2016年6月14日申請操作許可證展延，被彰化縣環保局駁回後，向縣府提起訴願被駁回，再向上級機關環保署提訴願，環保署在2017年3月10日撤銷縣府駁回的行政處分。

縣府2017年6月22日第二次做出行政處分，仍駁回台化的展延申請，台化再提訴願，環保署於11月24日再度撤銷縣府行政處分。縣府兩度都違反環保署決議，堅持不同意操作許可展延，台化因此於2018年9月提起國家賠償訴訟，請求縣府賠償包括生產機械折舊損失、人力支出損失、維護設備功能及安全損失、營業利潤損失等共11億餘元。