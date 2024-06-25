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指黃國昌硬上女學生 北檢起訴周玉蔻加重誹謗

中央社／ 台北25日電

台灣民眾黨立委黃國昌不滿媒體人周玉蔻在臉書指稱他「教室硬上女學生」等語涉捏造，提告加重誹謗。周玉蔻否認犯行，北檢認定周玉蔻的發文已貶損黃國昌的名譽，今天依法起訴。

全案緣於，周玉蔻於民國112年6月13日在臉書（Facebook）發文表示，「對了，黃國昌若是做了『柯總統』的法務部長，當年在教室（據說是這樣）裡被他『硬上』（據說如此）的女學生，會不會效法鍾沛君召開記者會控訴色狼部長啊？」等語，此發文獲得多家媒體廣泛引用。

黃國昌認為周玉蔻的臉書文章不實且涉惡意捏造，已經毀損他的名譽，向台北地檢署提告加重誹謗罪，也另向台北地方法院提起民事訴訟，向周玉蔻求償新台幣100萬元，並須刪除臉書上污衊文章，及須刊登本件判決。

台北地方法院審結後認為，周玉蔻所提事證不足，認定她的發文已不法侵害黃國昌名譽，審酌雙方於社會上影響力、貼文內容對於黃國昌在社會上評價的實際影響程度等情形，判決周玉蔻須賠償30萬元，文章也應刪除。

檢察官偵查後認為，周玉蔻到案後否認犯行，但依據台北地院民事判決，周玉蔻的不實發文，確實足以貶損黃國昌的名譽及社會評價，因此今天依加重誹謗罪起訴周玉蔻。

周玉蔻 黃國昌

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