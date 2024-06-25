修繕環境不等於賄選！新北市議員蔡淑君二度判無罪

新北市議員蔡淑君協助選區內「台北新都社區」社區鋪設北哨口地坪、修剪「陽光社區美滿家園」社區周邊3處公園樹木，遭控涉嫌賄選。新北地院認為競選期間不是不問場合，凡有捐助及出現支持特定候選人言論就一律算投票行賄，蔡淑君的捐助行為不足以動搖社區住戶投票意向，判無罪，台灣高等法院今駁回檢方上訴。

因一、二審皆無罪，依照刑事妥速審判法規定，蔡淑君幾可望無罪確定。

檢方起訴指蔡淑君於2022年8月15日起至8月31日期間，免費為林口區國宅「台北新都社區」鋪設北哨口地坪，並配合該哨口地坪鋪設啟用儀式時間，前往社區接受感謝狀、與社區主任委員合照，還在社區內電梯張貼相關照片，由里長在公布欄張貼她贊助的公告。檢方認為這行為是為了增加選民支持度，影響該社區7百多戶，約2千餘人投票意願，違反公職人員選舉罷免法。

蔡淑君主張社區哨口地坪屬於開放空間，供不特定人使用，是公益性質的設施，與賄選無對價性；公園則分別登記為內政部營建署及新北市所有，都不屬於陽光社區美滿家園自行出資維護的植栽，且修剪公園樹木是為了交通與公共衛生，與陽光社區美滿家園的住戶無關，她沒有賄選。

新北地院衡酌社會常情及經驗法則，認為議員對於社區有捐助，並由社區表達感謝之意，與社會一般生活經驗無違，修繕哨口地坪費用雖高，但社區住戶外往來行人會使用該區域，對於社區居民而言，難感受此舉對社區有何特別的待遇，不足以影響或動搖住戶投票意向，判蔡淑君無罪。