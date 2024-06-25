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宜蘭男每天狂打公共電話求復合 前女友受不了告他跟騷

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭林姓男子去年底和前女友小柔（化名）分手，心有不甘希望復合，持續用通訊軟體傳訊息「接電話」、「回我」，遭到封鎖後改用未顯示號碼之手機或公共電話，每天打給小柔，並2次到她的朋友家或工作地點蹲哨，檢方日前依犯跟蹤騷擾防制法起訴。

起訴書指出，林男與小柔原本是男女朋友，2023年12月底耶誕節前夕分手，林男12月25日上午便用通訊軟體FaceTime傳訊息，多次要求小柔「接電話」、「回一下好不好」，自稱自己「快要瘋了」，甚至表示要去找她的朋友、姊姊乃至老闆，遭到封鎖。

林男仍不死心，12月30日改用Instagram傳訊息，內容如出一轍，包含「回我好嗎」、「拜託了」、「我不求原諒，只是希望好好跟妳道歉」等等，儘管一度釋懷「那就這樣吧，祝妳幸福，謝謝」，疑似仍吞不下這口氣，稍晚又多次傳訊息並撥打電話。

林男從去年12月30日到今年1月初持續透過Instagram、Line傳訊息並每日撥4到5通電話，小柔全部封鎖後，林男1月9日開始改用未顯示號碼的手機或公共電話，繼續每天撥打，直到3月初；林男去年12月30日、今年3月25日也分別到小柔的朋友家、工作處守候，等小柔出來後上前要求復合。

小柔不堪其擾報警，檢警偵訊時林男對上述行為坦承不諱，且與對話紀錄等證據相符，檢方認為罪證確鑿，依違反跟騷法第18條第1項跟蹤騷擾罪起訴，向法院聲請簡易判決處刑。

宜蘭林姓男子與前女友分手後心有不甘，多次傳訊息、打電話乃至蹲哨，日前遭檢方依違反跟騷法起訴。本報資料照
宜蘭林姓男子與前女友分手後心有不甘，多次傳訊息、打電話乃至蹲哨，日前遭檢方依違反跟騷法起訴。本報資料照

公共電話 分手 朋友

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