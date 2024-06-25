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余天女婿陳鑒當詐團車手頭 檢求重刑

聯合報／ 蔣永佑蕭雅娟／連線報導

余天（左）、李亞萍（右）夫婦昨到士林地方法院家事調解庭，與涉詐在押的女婿陳鑒視訊會談，會後面對媒體受訪。記者許正宏／攝影
余天（左）、李亞萍（右）夫婦昨到士林地方法院家事調解庭，與涉詐在押的女婿陳鑒視訊會談，會後面對媒體受訪。記者許正宏／攝影
民進黨前立委余天已故女兒余苑綺夫婿陳鑒，涉嫌當詐騙集團車手頭被捕，新北地檢署查出，陳鑒等人密集對六名被害人行騙一八七五萬元，陳鑒連同其他詐欺案不法所得經手七二四點五萬元，昨依詐欺、洗錢、組織犯罪等罪，起訴陳鑒等九名詐團成員，並對陳鑒等三名車手頭求處重刑。

檢警調查，陳鑒等人今年三、四月間，分頭對台北市、新北市和新竹縣六名被害人，藉由ＬＩＮＥ群組股票投資詐騙，騙取數十萬到數百萬不等；其中陳姓被害人五次被騙走八三○萬元；陳鑒等車手頭收取車手水錢後，再依據共犯張雲祥、莊雅妃指示，將贓款轉為虛擬加密貨幣，藉以隱匿不法所得。

今年四月卅日，陳姓被害人察覺被騙報警，配合警方假裝願再交二百萬元，誘出車手李富雄，李男再供出陳鑒，陳被逮時被搜出二○八萬現金。

陳鑒再配合交付水錢，釣出第二層蔡姓車手頭蔡建國供警方逮捕；警方陸續追出其他六名詐團成員，除李男外，包括陳鑒等八人均否認詐騙，辯稱是從事投資的收款行為。

陳鑒目前仍然被羈押，余天和李亞萍夫婦昨天上午至士林地方法院家事調解庭，與在押的陳鑒視訊；余天哽咽說，視訊看到陳鑒頭髮都沒剪，看到這樣覺得難過、心酸。余天夫妻簡短說明後搭車離開。

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