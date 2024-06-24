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北市水泥車右轉輾斃婦人 他酒駕辯稱「吃感冒藥」雇主也護航

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

王姓男子今天早上開水泥車到萬華，已經到了工地旁路口，右轉時卻沒注意路況，撞倒一名行走在斑馬線上的老婦人，老婦人直接被輾在車輪底下，消防隊經近一小時協助脫困，送醫不治。死者身上沒攜帶任何證件，警方目前仍不知死者身分，肇事駕駛王男酒測值0.11毫克，他堅決否認飲酒，稱是吃「感冒藥」，警詢後被依公共危險、過失致死罪送辦。

警、消今天早上10時4分獲報，萬華區康定路與內江街口發生車禍，現場是一輛水泥車輾過一名行人，行人是年逾50歲的女子，被輾壓在左後車輪下，由於水泥車過重，消防員一直等到車上混凝土稍微釋放後，才得以將車輪抬起，於10點55分脫困傷者。

傷者救出時還有些微意識，緊急送台大醫院救治，只是她早已血肉模糊、手腳大範圍骨折，不送醫35分鐘後，於今天早上11點半不治。

警方依規定對水泥車駕駛王男（61歲）酒測，發現有酒精反應，酒測值每公升0.11毫克，王男喊冤稱，自己沒有喝酒，是因為感冒有吃感冒藥，警方事後連絡上王男雇主，雇主也強調旗下員工不會酒駕，但仍不改變酒駕事實，警詢後被依公共危險、過失致死罪移送法辦。

據了解，王男沒有酒駕前科，警方也未在水泥車內發現酒瓶等違禁品，而他所開的水泥車，經過磅後足足超重8公噸。由於死者身上並未攜帶手機、錢包、證件等，警方積極釐清她身分，但循線調閱監視器畫面，發現她不斷在萬華地區遊走，截至今天晚上9點半前，仍未知她身分，也因此尚未能聯絡家屬處理後續事宜。

警方表示，預計明天報請檢察官相驗，釐清死因；另，死者身穿桃紅色上衣、深色長褲，年紀50歲以上，呼籲民眾指認。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

王姓男子因夜間停止偵詢，今天晚上從派出所被移往萬華警分局拘留室過夜；圖中左側正是被警方查扣的水泥車。記者翁至成／翻攝
王姓男子因夜間停止偵詢，今天晚上從派出所被移往萬華警分局拘留室過夜；圖中左側正是被警方查扣的水泥車。記者翁至成／翻攝
台北市萬華區今天發生水泥車輾斃行人驚悚車禍。記者翁至成／翻攝
台北市萬華區今天發生水泥車輾斃行人驚悚車禍。記者翁至成／翻攝
王姓男子開水泥車到了工地旁路口，右轉時卻沒注意路況，輾斃一名行走在斑馬線上的老婦人；死者身上未攜帶證件，警方目前仍未知她身分。記者翁至成／翻攝
王姓男子開水泥車到了工地旁路口，右轉時卻沒注意路況，輾斃一名行走在斑馬線上的老婦人；死者身上未攜帶證件，警方目前仍未知她身分。記者翁至成／翻攝
王姓男子開水泥車到了工地旁路口（圖片右邊），右轉時卻沒注意路況，輾斃一名行走在斑馬線上的老婦人；死者身上未攜帶證件，警方目前仍未知她身分。記者翁至成／翻攝
王姓男子開水泥車到了工地旁路口（圖片右邊），右轉時卻沒注意路況，輾斃一名行走在斑馬線上的老婦人；死者身上未攜帶證件，警方目前仍未知她身分。記者翁至成／翻攝
台北市萬華區今天發生水泥車輾斃行人驚悚車禍。記者翁至成／翻攝
台北市萬華區今天發生水泥車輾斃行人驚悚車禍。記者翁至成／翻攝

感冒 酒測 酒駕

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