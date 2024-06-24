建議1年後再評估檢察官助理法制化？ 劍青檢改：人事總處不食人間煙火

立法院司法法制委員會今審查法院組織法修正草案，攸關檢察官助理法制化議題，不過行政院人事行政總處今指出，約用檢察官助理去年10月開始才開始陸續進用，效益有待觀察，建議助理法制化問題待1年後再評估。檢察官改革團體「劍青檢改」今聲明，行政院人事總處不食人煙間火，勿僅發表些無濟於事的言論。

劍青檢改指出，全國各地檢署因詐欺案量暴增，主要地檢署更增長近40%的案件量，嚴重排擠偵查效能，劍青檢改與全體檢察官已拚盡全力偵辦結案、利用業餘時間主動提出各項行政管理建言與修法方案、舉辦多場實務方案研討會。

人事行政總處今建議，助理法制化問題待1年後再評估。對此，劍青檢改直指，人事行政總處不曾為打詐提供具體協助，「只坐在辦公室輕鬆講幹話」，官僚氣息令人憤怒。

劍青檢改指出，賴清德總統520上任時明示，打詐是未來新政府的施政重點，人事行政總處對於助理制度態度如此，不知做何感想？詐欺已氾濫多年，工作量直接壓逼到很多檢察官寧可辭職轉換跑道，就連提供助理都還要多等1年再看看，無異是宣示當前詐欺橫行氾濫，都只是民眾、檢察官，甚至賴清德在被害妄想，認知顯然跟社會脫節，極度不負責任。