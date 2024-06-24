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馬祖知名咖啡店「澆花打掃」換宿 女老闆出國返台見1幕氣炸

中央社／ 連江23日電

馬祖知名「南萌咖啡館」女老闆董逸馨去年將店面與住宅，交給連姓和林姓男子以工換宿，結果鬧出糾紛，雙方互告，最終和解，2名男子賠償董逸馨新台幣4萬元。

福建連江地方檢察署主任檢察官鄭子薇指出，本案雙方調解雖已成立，但檢方仍在釐清全案是否有涉及刑事部分，故目前尚未偵結。

董逸馨今天向中央社記者表示，經過半年訴訟，連男和林男坦承錯誤，雙方已於17日和解。對方今天凌晨於IG公開道歉文，坦承未經負責人同意，私自帶人進入私人空間，未盡換宿責任，且於咖啡館內拍攝私密照片與影片。除致歉外已刪除所有相關內容，並願賠償4萬元。

董逸馨說，她與2人認識，故在去年赴國外旅遊期間，7月與9月兩度出借店內與住宅，供連男和林男以工換宿形式短期居住，並要求照顧植物、維持店內整潔與餵養貓咪。但當她回到店內，卻發現植物枯死、環境髒亂、設備發霉等狀況，讓她花了1週整理，並於去年11月提告。

董逸馨表示，事件發生後「已經沒有力氣再認識新朋友」，畢竟南萌咖啡館的老屋與綠意盎然空間，是她費盡心力打造，盼來訪顧客享受空間與餐飲同時，也能給予應有的珍惜與尊重。

馬祖「南萌咖啡館」店主董逸馨2023年出借店內與住宅，供連姓與林姓男子以打工換宿形式短期居住，要求照顧植物、維持店內整潔與餵養貓咪，但當她回到店內，卻發現植物枯死、環境髒亂等狀況，因此提告。（董逸馨提供）中央社
馬祖「南萌咖啡館」店主董逸馨2023年出借店內與住宅，供連姓與林姓男子以打工換宿形式短期居住，要求照顧植物、維持店內整潔與餵養貓咪，但當她回到店內，卻發現植物枯死、環境髒亂等狀況，因此提告。（董逸馨提供）中央社
馬祖「南萌咖啡館」店主董逸馨將店面與住宅供連姓與林姓男子以工換宿，但對方卻未經她同意帶他人進入，店內也發生環境髒亂、設備發霉等情況；董逸馨表示，經過半年訴訟，連男與林男坦承錯誤，雙方已於17日和解。（董逸馨提供）中央社
馬祖「南萌咖啡館」店主董逸馨將店面與住宅供連姓與林姓男子以工換宿，但對方卻未經她同意帶他人進入，店內也發生環境髒亂、設備發霉等情況；董逸馨表示，經過半年訴訟，連男與林男坦承錯誤，雙方已於17日和解。（董逸馨提供）中央社

咖啡館 換宿 馬祖

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