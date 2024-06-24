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遭暨大退學！前學生會長投資娃娃機慘賠 私吞公款判刑6月

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

國立暨南國際大學方姓前學生會長謊稱學生會費68萬元遭竊，經學生會追查，方男才坦承因個人因素挪用，並歸還款項，但被提告、退學。南投地院近日依業務侵占罪判刑6月，併科罰金8萬元；另誣告罪判拘役20日，可上訴。

暨大第17、18屆學生會新、舊任交接並清點學生會產時，新任幹部發現會費短缺達68萬元；方男謊稱，放在機車置物箱時遭竊，他還有去報案。但新任學生會不採信其說法，持續追查並提告，方男才坦承挪用公款，因毀壞校譽也遭退學。

南投地方法院近日審結該案，判決書指出，方男因投資娃娃機台及運動彩券虧損，貪圖快速填補虧損，利用學生會長身分侵占會款68萬8540元，造成學生會資金短缺，也導致學生不信任學生會，甚至以誣告掩飾其犯行，誤導警察辦案方向。

而方男犯後雖歸還全數款項，並坦承犯行，且無相關受刑紀錄，因此請求宣告緩刑；但法官認為，方男對學生會的質疑避重就輕，即便他已賠償犯罪所得，該校學生對學生會信任難以重建，他也仍未能獲得學生會原諒，因此不予宣告緩刑。

另，方男謊稱學生會款遭竊並報案，涉犯未指定犯人誣告罪，而他在未經檢察官起訴前即自白，依「刑法」第172條規定可減輕或免除其刑；但因警察已有調閱監視器、採證被告機車等蒐證行為，已耗費司法資源，無法免刑，故僅減輕其刑。

南投地院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，將方男依業務侵占罪判處有期徒刑6月，併科罰金8萬元；又犯未指定犯人誣告罪處拘役20日。如易科罰金、罰金如易服勞役，均以1000元折算1日，全案仍可上訴。

國立暨南國際大學校門入口。本報資料照
國立暨南國際大學校門入口。本報資料照
南投司法大廈。本報資料照
南投司法大廈。本報資料照

侵占 南投 提告

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