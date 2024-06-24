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挪用暨大學生會費68萬報案稱被偷 前學生會長判6月

中央社／ 南投24日電

國立暨南大學學生會方姓前會長，因投資娃娃機及買運動彩券虧損，挪用學生會費68萬餘元，報案稱款項被偷，方男東窗事發遭退學，南投地院依侵占罪判刑6月，誣告罪判拘役20日。

根據南投地方法院今天公布的刑事判決書，方男在擔任國立暨南國際大學學生會長時，因投資娃娃機台及運動彩券虧損，竟挪用學生會費新台幣68萬8540元，學生會去年6月進行交接，新任幹部發現會費短少，詢問方男。

方男聲稱為舉辦演唱會先領出68萬餘元，不過因錯過郵局上班時間，將現金放在機車置物箱後被偷，還前往南投縣警察局埔里分局報案，學生會不相信方男說詞提告；方男事後承認因個人因素挪用公款並公開道歉，方男父母也幫忙還公款，但方男仍被暨大校方退學。

南投地方檢察署依侵占等罪嫌將方男提起公訴；南投地院審理此案時，法官認為，方男因投資娃娃機台及運動彩券虧損，為填補虧損竟利用學生會長身分，侵占款項高達68萬8540元，甚至以誣告方式掩飾其犯行，誤導警察辦案方向。

判決書指出，被告雖坦承犯行，不過提告的學生會認為，方男回覆給學生會內容與事實出入大，經學生會討論過後，並不滿意被告回覆，且造成暨大學生對學生會信任難以重建，法官認為，在被告未能展現足夠誠意獲學生會原諒情況下，對被告不宣告緩刑。

判決書說明，方男涉犯刑法業務侵占罪，判處有期徒刑6月，併科罰金新台幣8萬元；又犯未指定犯人誣告罪，處拘役20日。全案仍可上訴。

暨南大學校園示意圖。聯合報系資料照片／記者江良誠攝影
暨南大學校園示意圖。聯合報系資料照片／記者江良誠攝影

侵占 南投縣 娃娃機

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