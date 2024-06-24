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余天女婿陳鑒當詐團車手頭遭求重刑 首腦檢方另案追緝

聯合報／ 蔣永佑／新北即時報導

民進黨前立委余天已故女兒余苑綺夫婿陳鑒，今年4月因涉嫌當詐騙集團車手頭，為警當街逮捕，新北地檢署依共同詐欺取財罪及違反洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪起訴陳薦和其餘8名詐團共犯共9人。檢警查出，包括陳鑒在內的9名詐團成員，前後對6名被害人多次行騙，造成6人共1875萬元損失，事後拒不認罪，因此對9人均求處重刑。

檢警調查，陳鑒、李富雄、蔡建國、張雲祥、莊雅妃、涂佑頡、林乃仕、張正岱、蔡金燕9名詐團成員，於2024年3、4月間，分頭對雙北和新竹2位陳姓、2位林姓、閻姓及許姓共6名被告人，藉投資詐騙騙取數十萬到數百萬不等的金額，其中被騙金額最高達830萬元的被害人，前後共面交了5次現金。

檢警查出，陳鑒在該詐團中的角色是第一層的車手頭，對下收取車手四處自被害人處騙來的現金，再將收來的水錢上繳給第二層的車手頭蔡男，陳、蔡2人均聽命於莊女和另名詐團張姓首腦，取款後將贓款轉為虛擬加密貨幣進行隱匿，張姓詐團首腦則由檢方另案偵辦中。

陳鑒被捕當天，是其中一名陳姓被害人發覺無法取回先前投資款項，懷疑被騙而報警，於是假裝願再繳交200萬元，與車手李富雄相約新北市板橋碰面取款。李男依現行犯當場被捕後，配合警方前去逮捕人在新站路、新府路地下道連通道的陳鑒，並現場在其身上起出208萬現金。

之後陳鑒再配合警方，佯稱交付水錢，釣出第二層車手頭蔡男加以逮捕，在蔡男身上起出犯案用手機、送款回單、收款收據、佈局合作協議書、委託資金保管單、現今回執單、長虹計畫書等投資詐騙相關文件。

新北地檢署起訴包括陳鑒在內的9人詐團成員並求處重刑，另名張姓首腦則另案偵辦中。記者黃子騰／翻攝
新北地檢署起訴包括陳鑒在內的9人詐團成員並求處重刑，另名張姓首腦則另案偵辦中。記者黃子騰／翻攝

詐騙集團 車手

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