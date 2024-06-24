快訊

巴黎奧運／中華代表團服首度曝光 楊勇緯搶先穿無緣的進場服

南韓鋰電池工廠驚傳大火 現場尋獲20具遺體

雨彈升級！雙北大雷雨轟1小時 12縣市豪大雨恐下到晚上

兒住院父不滿無法立即做超音波 推女護理人員撞牆受傷

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

陳姓男子的兒子因車禍住院，並因兒子感到不適無法立即做超音波檢查，在病房外走廊與陳姓護理人員發生肢體衝突觸法。基隆地院審理後認定犯行，依傷害罪判刑2月，可易科罰金。考量陳男無前科，罹患憂鬱症等情狀，宣告緩刑，並應向公庫支付2萬元，全案可上訴。

判決指出，陳男去年12月9日中午，在基隆長庚紀念醫院9樓病房內，對於因車禍住院的兒子，無法立即接受腹部超音波檢查心生不滿，在病房外走廊，用手用力推陳姓護理人員的肩膀，使女向後退並撞擊牆壁，妨害陳女執行醫療業務，並造成右肩部挫傷、右後背挫傷等傷害。

警方接獲報案派員到場處理，將陳男帶回詢問，並調閱醫院內監視器錄影畫，看到陳男和陳女發生肢體衝突畫面，製作筆錄後送辦。

基隆地檢署檢察官偵訊時，陳男辯稱只有以肩膀撞陳女肩膀，不可能造成陳女診斷證明書載明的傷勢。檢方依據陳女證述及監視器畫面等事證，依涉犯刑法傷害罪、醫療法對於醫事人員執行醫療業務時施強暴罪起訴。

法院審理時，陳男在準備程序中自白犯罪，法官指陳男涉犯2罪名，為想像競合犯，應依刑法從重以傷害罪處刑。審酌陳男罹患憂鬱症等精神疾病，情緒起伏較為不定。

陳男因為兒子車禍就醫住院數日，身體仍感不適，向護理人員陳女表達希望儘早檢查，未能如願，即對陳女施以暴力行為，妨害陳女執行醫療業務並造成受傷，行為可議。考量陳男坦承犯行，已退休、罹患憂鬱症、犯罪動機和手段、無前科之等情狀，判刑2月，可易科罰金。

法官指陳男是因擔心兒子身體狀況，一時失慮觸法，犯後坦承犯行。由於陳女未到庭，無從試行調解，但認陳男經偵審教訓，應知所警惕，無再犯之虞，認以暫不執行為適當，宣告緩刑2年，並諭知向公庫支付2萬元，讓陳男更能記取教訓，避免再犯。

陳男不滿車禍住院的兒子無法立即做超音波檢查，在病房外走廊推陳姓護理人員造成受傷。基隆地院審理後判刑2月，考量陳男無前科，罹患憂鬱症等情狀，宣告緩刑，並應向公庫支付2萬元。全案可上訴。記者邱瑞杰／攝影
陳男不滿車禍住院的兒子無法立即做超音波檢查，在病房外走廊推陳姓護理人員造成受傷。基隆地院審理後判刑2月，考量陳男無前科，罹患憂鬱症等情狀，宣告緩刑，並應向公庫支付2萬元。全案可上訴。記者邱瑞杰／攝影

基隆 憂鬱症

延伸閱讀

部立北醫留醫護撇步 顧好吃飯下班休假好幸福

女大生遭散播AI變造不雅照變憂鬱 醫採積極治療助她走出低谷

超音波結合AI 10分鐘揪出睡眠呼吸中止症

國軍退役少將、中校當共諜發展組織 最終有罪但獲緩刑定讞

相關新聞

當詐團車手頭被活逮 余天女婿陳鑒詐欺、洗錢起訴

民進黨前立委余天已故女兒余苑綺的夫婿陳鑒，今年4月因涉嫌當詐騙集團車手頭，收取水錢時遭警當街逮捕，被捕時還被警方發現身上...

余天女婿陳鑒當詐團車手頭遭求重刑 首腦檢方另案追緝

民進黨前立委余天已故女兒余苑綺夫婿陳鑒，今年4月因涉嫌當詐騙集團車手頭，為警當街逮捕，新北地檢署依共同詐欺取財罪及違反洗...

兒住院父不滿無法立即做超音波 推女護理人員撞牆受傷

陳姓男子的兒子因車禍住院，並因兒子感到不適無法立即做超音波檢查，在病房外走廊與陳姓護理人員發生肢體衝突觸法。基隆地院審理...

協助朱國榮逃亡 「超跑達人」出庭：後悔做了錯誤的決定

牽涉多起重大金融弊案的「國寶集團」總裁朱國榮去年棄保潛逃，船長鍾明華、「超跑達人」周哲男涉協助逃亡，10人被訴。台北地院...

年配息264%好誘人 台中男誆308人吸金4.6億逃海外遭訴

台中市邱姓男子在6年前透過臉書廣告、召開說明會方式招攬資金，還向投資人承諾，不論經營績效，都配息給投資人，周息1%至4%...

貼大頭照冒用身分證申請「川資救助」 女子涉戶籍法遭起訴

一名郭姓女子拾獲身分證，於今年間持該證件向警方表示欲申請川資救助，警方發現郭女與證件所載性別不同，將郭女移送法辦。台北地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。