兒住院父不滿無法立即做超音波 推女護理人員撞牆受傷

陳姓男子的兒子因車禍住院，並因兒子感到不適無法立即做超音波檢查，在病房外走廊與陳姓護理人員發生肢體衝突觸法。基隆地院審理後認定犯行，依傷害罪判刑2月，可易科罰金。考量陳男無前科，罹患憂鬱症等情狀，宣告緩刑，並應向公庫支付2萬元，全案可上訴。

判決指出，陳男去年12月9日中午，在基隆長庚紀念醫院9樓病房內，對於因車禍住院的兒子，無法立即接受腹部超音波檢查心生不滿，在病房外走廊，用手用力推陳姓護理人員的肩膀，使女向後退並撞擊牆壁，妨害陳女執行醫療業務，並造成右肩部挫傷、右後背挫傷等傷害。

警方接獲報案派員到場處理，將陳男帶回詢問，並調閱醫院內監視器錄影畫，看到陳男和陳女發生肢體衝突畫面，製作筆錄後送辦。

基隆地檢署檢察官偵訊時，陳男辯稱只有以肩膀撞陳女肩膀，不可能造成陳女診斷證明書載明的傷勢。檢方依據陳女證述及監視器畫面等事證，依涉犯刑法傷害罪、醫療法對於醫事人員執行醫療業務時施強暴罪起訴。

法院審理時，陳男在準備程序中自白犯罪，法官指陳男涉犯2罪名，為想像競合犯，應依刑法從重以傷害罪處刑。審酌陳男罹患憂鬱症等精神疾病，情緒起伏較為不定。

陳男因為兒子車禍就醫住院數日，身體仍感不適，向護理人員陳女表達希望儘早檢查，未能如願，即對陳女施以暴力行為，妨害陳女執行醫療業務並造成受傷，行為可議。考量陳男坦承犯行，已退休、罹患憂鬱症、犯罪動機和手段、無前科之等情狀，判刑2月，可易科罰金。