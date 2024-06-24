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年配息264%好誘人 台中男誆308人吸金4.6億逃海外遭訴

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市邱姓男子在6年前透過臉書廣告、召開說明會方式招攬資金，還向投資人承諾，不論經營績效，都配息給投資人，周息1%至4%或月息1%至22%（換算年息12%至264%）不等利息，邱向308名投資人吸金達4.6億元，邱在2019年底東窗事發前，搭機潛逃出境海外，檢調今年掌握他返台後抓人，聲押獲准，今依違反銀行法等罪起訴。

台中地檢署調查，邱姓男子（50歲）在2018年至2019年間，透過在臉書社團上刊登廣告、召開說明會等方式，對外招攬資金供他操作期貨交易，還向投資人承諾不論操作損益如何，都保證固定給付周息1%至4%或月息1%至22%（換算年息12%至264%）不等利息。

邱男先後在台中東區自由路3段、西區台灣大道2段、北區中清路1段等地的辦公大樓，成立操盤室，召攬不特定民眾前往操盤室參訪，還會透過通訊軟體LINE，傳送操作期貨的績效表給投資人，說明投資期貨交易獲利甚豐，對外召攬包含于姓投資人等308名投資人，吸金高達4億6265萬元。

檢調發現，邱男的吸金手法是向投資人約定，每筆投資期間為1年，且與投資人簽訂「期貨代操合約書」、「合約書」或「借據」等文件資料，作為投資人的出資憑證，同時開立等同投資金額的本票給投資人作為擔保，並提供自己申辦的金融帳戶供投資人匯款，被告再以此資金操作期貨帳戶，下單交易小台指、大台指等期貨商品。

不過邱在2019年12月間，因操作期貨虧損，無力繼續支付投資紅利及返還本金，旋即潛逃出境，藏匿在海外。

台中地檢署檢察官謝怡如承辦此案，除調取相關帳戶資料，逐筆研析勾稽外，也陸續傳喚各投資人，確認邱吸金方式與金額，廣泛蒐集邱用以吸金合約書、借據、本票等證據，抽絲剝繭釐清犯罪事實。

檢調在得知邱男將在今年2月17日入境後，立即指揮調查局台中市調查處調查官，前往桃園國際機場抓人，解送地檢署歸案，經檢察官訊問後，認邱涉嫌違反銀行法、期貨交易法等罪嫌重大，且有逃亡之事實，向法院聲押獲准。

台中地檢署今偵結，認定邱違反銀行法非法經營收受存款業務，犯罪獲取財物達1億元以上，以及期貨交易法之未經許可擅自經營期貨經理事業罪，提起公訴，另向法院聲請沒收沒收犯罪所得4億6265萬元。

台中地檢署呼籲，國人應經由正當合法管道進行投資理財，對於以各種名目強調保證獲利、高報酬率的投資方案需謹慎投資，勿輕信不法分子投資術語。

台中市邱姓男子利用高息方案吸引投資人，吸金達4.6億餘元，台中地檢署依違反銀行法等罪起訴。圖／本報資料照
台中市邱姓男子利用高息方案吸引投資人，吸金達4.6億餘元，台中地檢署依違反銀行法等罪起訴。圖／本報資料照

利息 吸金 投資人

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