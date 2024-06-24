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當詐團車手頭被活逮 余天女婿陳鑒詐欺、洗錢起訴

聯合報／ 蔣永佑／新北即時報導

民進黨前立委余天已故女兒余苑綺的夫婿陳鑒，今年4月因涉嫌當詐騙集團車手頭，收取水錢時遭警當街逮捕，被捕時還被警方發現身上帶有余天特助的名片。新北地檢署依詐欺取財罪及涉犯洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪起訴陳鑒與其詐團共犯。

余天女兒余苑綺前年過世後，獨留小她4歲、英文名字為「Gary」的老公陳鑒和一對年幼兒女。今年2月間，一名陳姓男子向警方報案，表示自己遇上投資詐騙，被騙走近千萬元，警方於是趁車手與被害者碰面時上前逮捕，循線鎖定車手交付水錢給上游成員的地點，進而在4月30日於新北市新站路、新府路地下道連通道，當場逮捕正打算收取水錢的陳鑒。

陳鑒被捕時，身上藏有200多萬收來的水錢，且不在車手收款的第一現場，擔任詐團第二層的車手頭角色相當明顯，檢警偵辦後，為向上溯源及擴大偵辦，也將他聲押禁見獲准。

據了解，陳鑒做為車手頭，收取車手們騙來的水錢後，會將水錢轉換成虛擬貨幣，再交給詐團上游，每次金額2、300萬元不等，他從中則可抽取2％佣金，初估每月不法所得恐有百萬之譜。

民進黨前立委余天已故女兒余苑綺的夫婿陳鑒，因涉嫌當詐騙集團車手頭，遭新北地檢署依詐欺、洗錢等罪起訴。圖／聯合報資料畫面
民進黨前立委余天已故女兒余苑綺的夫婿陳鑒，因涉嫌當詐騙集團車手頭，遭新北地檢署依詐欺、洗錢等罪起訴。圖／聯合報資料畫面

詐騙集團 車手

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