貼大頭照冒用身分證申請「川資救助」 女子涉戶籍法遭起訴
一名郭姓女子拾獲身分證，於今年間持該證件向警方表示欲申請川資救助，警方發現郭女與證件所載性別不同，將郭女移送法辦。台北地檢署今偵結，依涉犯戶籍法、侵占等罪起訴郭女。
今年3月間，郭女持著一名男子遺失的身分證及健保卡，由於該身分證所載的性別為男性、戶籍地不在台北市，郭女將自己的大頭照貼在身分證上，至台北市某派出所申辦川資救助，打算申請返鄉的交通票證。
所謂「川資救助」為若有市民身處外縣市，缺乏車資返鄉，可至指定派出所或區公所辦理申請乘車換票證，經評估後得核發鐵路局或客運單程換票證1張返鄉，各地方政府規定的申請時效限制略有不同。
申辦車資時，警方發現，郭女疑持他人的身分證申辦，當場以現行犯逮捕她，並移送檢方偵訊。檢方查出，該身分證的失主多年前就已遺失證件，郭女冒用及變造他人的國民身分證，涉犯戶籍法及刑法侵占等罪嫌，今依法提起公訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言