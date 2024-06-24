貼大頭照冒用身分證申請「川資救助」 女子涉戶籍法遭起訴

一名郭姓女子拾獲身分證，於今年間持該證件向警方表示欲申請川資救助，警方發現郭女與證件所載性別不同，將郭女移送法辦。台北地檢署今偵結，依涉犯戶籍法、侵占等罪起訴郭女。

今年3月間，郭女持著一名男子遺失的身分證及健保卡，由於該身分證所載的性別為男性、戶籍地不在台北市，郭女將自己的大頭照貼在身分證上，至台北市某派出所申辦川資救助，打算申請返鄉的交通票證。

所謂「川資救助」為若有市民身處外縣市，缺乏車資返鄉，可至指定派出所或區公所辦理申請乘車換票證，經評估後得核發鐵路局或客運單程換票證1張返鄉，各地方政府規定的申請時效限制略有不同。