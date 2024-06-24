快訊

「早喬好了」！黃國昌爆超思為搶單而成立 疑農業部少報600萬顆日本蛋

酒駕害命！水泥車右轉沒減速 婦人遭「撞倒再輾壓」送醫失血過多亡

覆議失敗恐引爆大罷免時代 哪些選區重選翻盤機會大？

貼大頭照冒用身分證申請「川資救助」 女子涉戶籍法遭起訴

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

一名郭姓女子拾獲身分證，於今年間持該證件向警方表示欲申請川資救助，警方發現郭女與證件所載性別不同，將郭女移送法辦。台北地檢署今偵結，依涉犯戶籍法、侵占等罪起訴郭女。

今年3月間，郭女持著一名男子遺失的身分證及健保卡，由於該身分證所載的性別為男性、戶籍地不在台北市，郭女將自己的大頭照貼在身分證上，至台北市某派出所申辦川資救助，打算申請返鄉的交通票證。

所謂「川資救助」為若有市民身處外縣市，缺乏車資返鄉，可至指定派出所或區公所辦理申請乘車換票證，經評估後得核發鐵路局或客運單程換票證1張返鄉，各地方政府規定的申請時效限制略有不同。

申辦車資時，警方發現，郭女疑持他人的身分證申辦，當場以現行犯逮捕她，並移送檢方偵訊。檢方查出，該身分證的失主多年前就已遺失證件，郭女冒用及變造他人的國民身分證，涉犯戶籍法及刑法侵占等罪嫌，今依法提起公訴。

郭姓女子冒用身分證至派出所申請川資救助，涉犯戶籍法、侵占等罪，今遭檢方起訴。示意圖。圖／聯合報系資料照片
郭姓女子冒用身分證至派出所申請川資救助，涉犯戶籍法、侵占等罪，今遭檢方起訴。示意圖。圖／聯合報系資料照片

侵占 戶籍 身分證

延伸閱讀

酷熱！旅遊景點降溫搶客 中台灣8縣市聯手推專屬優惠

「華爾街女神」惡母女殺小姑奪產 偽造本票、冒名收養女兒今遭起訴

身分證6、1、8注意！台北凱達「焗烤奶油大蝦」免費吃

與Junior登記結婚了！林萱瑜宣布：成為韓太太

相關新聞

「楚門世界」台灣版！ 高雄校長在好友家裝滿針孔 沐浴更衣看光光

高雄某國小張姓校長涉嫌在友人家中浴室裝針孔，偷拍好友的女兒、胞妹多次，張一度曾被好友抓包，沒料又繼續裝設針孔，檢警偵辦時...

詐騙案猖獗壓垮基層檢察官 朝野立委提案增設檢察官助理

詐騙案層出不窮，除讓民眾財產損失慘重，也增加檢察官辦案負擔，立法院司法及法制委員會今審查有關地方檢察署增設檢察官助理的法...

余天夫妻出庭想帶孫回家照顧 女婿涉詐遭羈押未提訊

余天夫妻因女兒余苑綺2022年罹癌過世，留下一對年幼子女，今天上午至士林地方法院家事調解庭，女婿陳鑒Gary日前因涉淪為...

台中少婦每月爆買13萬叫外送 批夫「小雞雞」離婚准了

台中市一對夫妻奉子成婚，育有一女，但人夫指控婚後感情不睦、經常爭吵，妻子除哭鬧、摔東西、以死相逼等精神虐待外，還辱罵他「...

貼大頭照冒用身分證申請「川資救助」 女子涉戶籍法遭起訴

一名郭姓女子拾獲身分證，於今年間持該證件向警方表示欲申請川資救助，警方發現郭女與證件所載性別不同，將郭女移送法辦。台北地...

欠千筆稅費 分期繳納食言 房子2度查封急向媽媽討救兵

基隆市何姓男子欠繳交通罰鍰、通行費及牌照稅費，合計1069筆共30萬多元。法務部行政執行署宜蘭分署今天表示，何男居住的社...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。