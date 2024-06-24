欠千筆稅費、分期繳納食言 房子2度查封急向媽媽討救兵
基隆市何姓男子欠繳交通罰鍰、通行費及牌照稅費，合計1069筆共30萬多元。法務部行政執行署宜蘭分署今天表示，何男居住的社區大樓房子與何母共同持有，1年半前查封時，何說會分期繳納但食言，且欠款持續增加。日前二度查封，住在南部的何母擔心再拖下去，房子就沒了，出手相救保住房子。
宜蘭分署說，40多歲何男積欠交通罰鍰710筆、高速公路通行費355筆和牌照稅4筆，合計1069筆30萬多元。交通部高速公路局北區養護工程分局等業管機關公局移送宜蘭分署執行。因為何男欠款件數逾千件，被列為加強執行對象。
宜蘭分署說，先前數次通知何男出面說明繳款方案，他都置之不理。2022年底通知地政機關，辦理何男與母親共有不動產查封登記。何男知情後，表示願以分期方式處理，但他並未持續繳納，而且後續還有新增交通欠款。
宜蘭分署會同高公局人員21日再度查封何男共同持有的房產，何男喊冤，指名下2011年出廠的賓士車借給朋友使用，持續違規及累積的交通欠款非他所為，但因他無法說出友人身分及車輛去向，未被採信，繼續執行查封作業。
何男告知住在南部的母親，他居住的房子被查封，可能被拍賣。何母知情後很擔心，為了保住房子，向宜蘭分署表示，可以先匯款15萬元繳納兒子欠款，餘款會在7月底前繳清，才讓分署暫停拍賣程序。
宜蘭分署表示，未來會持續與高公局等機關，合作執行欠繳通行費、交通罰鍰等案件，呼籲民眾收到繳款通知，務必於期限內自行繳清。如有經濟困難，可聯繫執行分署說明經濟狀況，並辦理分期事宜，切勿心存僥倖置之不理，以免財產遭查扣執行，影響自身權益，甚至波及家人。
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