紅檜、黃檜木雕價格等級落差大 賣方挨告後「真相大白」判無罪

謝姓男子在拍賣網站兜售黃檜等木雕藝品，陳姓買家看到後，出價120萬收購4件藏品，結果到貨後，發現木雕是價格較低的「紅檜」，且木雕還不是謝男珍藏，而是從黃姓直播主的直播頁面購入，氣得對謝男提告詐欺，法院審理後，法官認為謝男僅是代刊廣告，並負責送貨，與實際出貨人無詐欺聯繫，判決無罪。

檢方調查，陳男2021年11月在拍賣網站「藏寶殿」看到多件木雕品雕工精美，於是傳訊給拍賣網站業者詢問價格跟品種。

當時一名暱稱為「謝文義」的男子與陳男聯繫，謊稱「媽祖、千里眼、順風耳」、「達摩」是黃檜製品，「12生肖」、「螺旋細鳳」藝品則是原瘤、螺旋細鳳瘤。

「謝文義」還自稱他平時住在洛杉磯，這些樹瘤是他的收藏品；由於價格划算，陳男見機隨即談妥以120萬元購入4件藏品。

原以為低價購入黃檜跟罕見的原瘤藝品，結果陳男木雕品到貨後，陳不僅發現是價格較低的紅檜，來源還是從黃姓直播主的直播間購入，花高價購入一般藏品，氣得陳男對謝男提告，檢方調查後，認定謝男涉嫌詐欺，依加重詐欺取財罪，起訴謝男。

法院審理時，謝男喊冤，稱藏寶殿廣告是「謝文義」請他刊登，他只是依「謝文義」指示載送木雕品及收錢，詐欺根本跟他無關。

法官為此找出「謝文義」真實身分，確認為呂姓男子，呂男也坦承他是以「謝文義」帳號回覆陳男，他是因鑽石買賣認識謝男，當天才請謝男送4件木雕跟鑽石項鍊給陳男。

呂男也坦承，這批木雕品是他跟黃姓直播主購入，照片也是他拍的，是後來知道謝男有拍賣網站，才請謝幫忙刊登木雕品的照片與販售資訊。