快訊

「早喬好了」！黃國昌爆超思為搶單而成立 疑農業部少報600萬顆日本蛋

酒駕害命！水泥車右轉沒減速 婦人遭「撞倒再輾壓」送醫失血過多亡

覆議失敗恐引爆大罷免時代 哪些選區重選翻盤機會大？

紅檜、黃檜木雕價格等級落差大 賣方挨告後「真相大白」判無罪

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

謝姓男子在拍賣網站兜售黃檜等木雕藝品，陳姓買家看到後，出價120萬收購4件藏品，結果到貨後，發現木雕是價格較低的「紅檜」，且木雕還不是謝男珍藏，而是從黃姓直播主的直播頁面購入，氣得對謝男提告詐欺，法院審理後，法官認為謝男僅是代刊廣告，並負責送貨，與實際出貨人無詐欺聯繫，判決無罪。

檢方調查，陳男2021年11月在拍賣網站「藏寶殿」看到多件木雕品雕工精美，於是傳訊給拍賣網站業者詢問價格跟品種。

當時一名暱稱為「謝文義」的男子與陳男聯繫，謊稱「媽祖、千里眼、順風耳」、「達摩」是黃檜製品，「12生肖」、「螺旋細鳳」藝品則是原瘤、螺旋細鳳瘤。

「謝文義」還自稱他平時住在洛杉磯，這些樹瘤是他的收藏品；由於價格划算，陳男見機隨即談妥以120萬元購入4件藏品。

原以為低價購入黃檜跟罕見的原瘤藝品，結果陳男木雕品到貨後，陳不僅發現是價格較低的紅檜，來源還是從黃姓直播主的直播間購入，花高價購入一般藏品，氣得陳男對謝男提告，檢方調查後，認定謝男涉嫌詐欺，依加重詐欺取財罪，起訴謝男。

法院審理時，謝男喊冤，稱藏寶殿廣告是「謝文義」請他刊登，他只是依「謝文義」指示載送木雕品及收錢，詐欺根本跟他無關。

法官為此找出「謝文義」真實身分，確認為呂姓男子，呂男也坦承他是以「謝文義」帳號回覆陳男，他是因鑽石買賣認識謝男，當天才請謝男送4件木雕跟鑽石項鍊給陳男。

呂男也坦承，這批木雕品是他跟黃姓直播主購入，照片也是他拍的，是後來知道謝男有拍賣網站，才請謝幫忙刊登木雕品的照片與販售資訊。

法官根據呂男證詞，加上謝男送貨時，確實也有簽下委託書，並將120萬元轉交給呂男，認定謝僅是送貨及代刊登廣告，與其他人無詐欺犯意，判他無罪。可上訴。

台灣扁柏俗稱黃檜，在骨董圈價格不俗。黃檜藝品示意圖。記者張議晨／攝影
台灣扁柏俗稱黃檜，在骨董圈價格不俗。黃檜藝品示意圖。記者張議晨／攝影

廣告 直播主 詐欺

延伸閱讀

駕駛未禮讓救護車釀車禍…反告消防員過失傷害 法院判無罪

當代木雕創作被大陸趕超？台灣國際木雕賽公布初審結果

NBA／性侵案獲判無罪 伊利諾球星香農將如願參與選秀

「全世界車工最完美的鑽石」Hearts On Fire新貌重新

相關新聞

「楚門世界」台灣版！ 高雄校長在好友家裝滿針孔 沐浴更衣看光光

高雄某國小張姓校長涉嫌在友人家中浴室裝針孔，偷拍好友的女兒、胞妹多次，張一度曾被好友抓包，沒料又繼續裝設針孔，檢警偵辦時...

詐騙案猖獗壓垮基層檢察官 朝野立委提案增設檢察官助理

詐騙案層出不窮，除讓民眾財產損失慘重，也增加檢察官辦案負擔，立法院司法及法制委員會今審查有關地方檢察署增設檢察官助理的法...

余天夫妻出庭想帶孫回家照顧 女婿涉詐遭羈押未提訊

余天夫妻因女兒余苑綺2022年罹癌過世，留下一對年幼子女，今天上午至士林地方法院家事調解庭，女婿陳鑒Gary日前因涉淪為...

台中少婦每月爆買13萬叫外送 批夫「小雞雞」離婚准了

台中市一對夫妻奉子成婚，育有一女，但人夫指控婚後感情不睦、經常爭吵，妻子除哭鬧、摔東西、以死相逼等精神虐待外，還辱罵他「...

貼大頭照冒用身分證申請「川資救助」 女子涉戶籍法遭起訴

一名郭姓女子拾獲身分證，於今年間持該證件向警方表示欲申請川資救助，警方發現郭女與證件所載性別不同，將郭女移送法辦。台北地...

欠千筆稅費 分期繳納食言 房子2度查封急向媽媽討救兵

基隆市何姓男子欠繳交通罰鍰、通行費及牌照稅費，合計1069筆共30萬多元。法務部行政執行署宜蘭分署今天表示，何男居住的社...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。